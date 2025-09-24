Diputado presenta querella contra procurador de Derechos H.

El diputado Inés Castillo dio a conocer este miércoles, 24 de septiembre, que presentó una querella contra el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova, por incumplimiento de deberes.
Según el legislador, el magistrado de conciencia no verifica que se cumpla con la atención en centros asistenciales, ni el seguimiento de distintos temas para proteger el derecho a la vida de los guatemaltecos, por lo que consideró que debe responder ante la justicia.
"Hemos interpuesto una querella en contra del procurador de los Derechos Humanos porque tiene un mandato que la Ley del Procurador establece. Él debe de actuar en base a esa ley y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en Guatemala, solo en el kilómetro 43 de la ruta a El Salvador, entre Pueblo Viñas y el Cerinal, han pasado accidentes mortales donde 40 guatemaltecos han perdido la vida", dijo Castillo, quien es jefe del bloque UNE.
En ese contexto, agregó que el propio Estado de Guatemala ha violado el derecho de los ciudadanos de velar por el resguardo de sus vidas.
PDH responde a señalamientos
El procurador aseguró que, hasta el momento, no ha sido notificado sobre la querella planteada en su contra, por lo que no podría pronunciarse al respecto. Pero sí se refirió a señalamientos que ha hecho el diputado Castillo con relación a su trabajo.
"No hemos dejado de trabajar; al revés, nos estamos acercando a las necesidades del pueblo. Podemos comprobar que estamos realizando un trabajo adecuado", dijo.
Córdova asumió como titular de la PDH en agosto de 2022 para un período de funciones de cinco años que concluye en 2027. El día en que tomó posesión, resaltó que la institución no es una plataforma política ni de ideología.
El funcionario señaló que durante su gestión se velaría que no se violenten los derechos a los guatemaltecos que se encuentren en el país y también a quienes estén fuera de este.
"Sabemos que Guatemala tiene muchas necesidades y una de ellas es velar por los derechos humanos y que el guatemalteco sienta que tiene un verdadero procurador de los Derechos Humanos o sea el defensor del pueblo", agregó.