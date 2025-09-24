Exmilitares bloquean paso en alrededores del Congreso

Grupos de exmilitares mantienen este miércoles 24 de septiembre una manifestación en la 8ª avenida y 9ª calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, en los alrededores del Congreso de la República.
Se trata de integrantes de la Asociación de Exsoldados y especialistas del Ejército de Guatemala y discapacitados de guerra "Adegua", que mantienen un bloqueo en el área como parte de las medidas de hecho para hacer una serie de exigencias a las autoridades del Legislativo.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, recomendó a los ciudadanos no utilizar la 8ª avenida de este sector y optar por vías alternas, incluidos los puntos más cercanos a la 4ª y 10ª avenidas si se dirigen hacia el sur del Centro Histórico.
Agregó que en este tramo afectado hay presencia de personal de la institución para regular el paso y evitar mayores complicaciones.