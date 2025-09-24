 Disminuyen migrantes guatemaltecos que regresan a EE. UU.
Nacionales

Se reduce el número de migrantes retornados a Guatemala que deciden volver a EE.UU.

De acuerdo con datos del Gobierno, el retorno de los migrantes desde Estados Unidos también ha descendido.

Compartir:
Personas reciben afuera de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), a sus familiares deportados procedentes de Estados Unidos, el 19 de septiembre de 2025 en Ciudad de Guatemala (Guatemala), EFE/ Alex Cruz
Personas reciben afuera de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), a sus familiares deportados procedentes de Estados Unidos, el 19 de septiembre de 2025 en Ciudad de Guatemala (Guatemala) / FOTO: EFE/ Alex Cruz

El director del Instituto Guatemalteco de Migración, Alfredo Danilo Rivera, considera que se ha reducido el número de migrantes guatemaltecos que intentan volver a Estados Unidos tras ser deportados, y atribuye la situación al nuevo modelo de recepción que impulsa el Gobierno del país centroamericano.

Así lo afirmó en una entrevista con EFE, donde indicó de igual manera que de acuerdo a su visión se ha reducido también la migración general de guatemaltecos a Estados Unidos en busca del 'sueño americano', aunque por el momento no existen cifras oficiales al respecto.

De acuerdo con datos del Gobierno, la deportación de los migrantes desde Estados Unidos también ha descendido, ya que desde enero hasta el 21 de septiembre pasado han sido enviados de manera obligatoria a Guatemala un total de 30.323 personas, un 37 % menos que en el mismo período de 2024 (48.016 deportados).

La cifra de los primeros nueve meses de este 2025 también refleja un descenso frente a los 35.515 guatemaltecos deportados en el mismo período de 2023, según las estadísticas oficiales.

Foto embed
El director del Instituto Guatemalteco de Migración, Alfredo Danilo Rivera, habla en entrevista con EFE el 19 de septiembre de 2025 en Ciudad de Guatemala. - EFE

Un nuevo modelo de atención

El funcionario explicó también que el Gobierno de Bernardo Arévalo de León ha implementado un nuevo modelo de atención que busca no solo una recepción digna, sino también la reinserción social y económica de los retornados.

Y esto lo que implicaría que los migrantes devueltos a su país natal de manera obligatoria tengan menos intenciones de volver a la nación norteamericano y por tanto exista una reducción de dicha cifra.

Según Rivera, el cambio más drástico en el perfil de los migrantes es que, a diferencia de años anteriores, donde la mayoría era deportado desde la frontera, actualmente más del 70 % de la población retornada proviene del interior de Estados Unidos.

"Esto significa que (las personas deportadas) tienen más experiencia y habilidades adquiridas en el extranjero, las cuales el gobierno busca potenciar", indicó el director, refiriéndose a la necesidad de cambiar la forma en que el Estado aborda el retorno de sus ciudadanos.

El director general del Instituto Guatemalteco de Migración reconoce que, históricamente, la recepción se limitaba a una atención humanitaria inmediata en el centro de retornados en la Fuerza Aérea Guatemalteca, mientras que ahora se les da seguimiento a través de un Centro de Atención y Registro, que ha logrado incrementar su tasa de atención del 35 % al 82 % de los deportados.

Foto embed
El centro de recepción de migrantes guatemaltecos creado en el marco del plan "Retorno al Hogar". Foto: Omar Solís/EU

Dicho centro ofrece diversas oportunidades, incluyendo acceso a empleo, educación y certificación de habilidades laborales. Entre los servicios que se brindan se encuentran la tramitación de carencia de antecedentes penales y policíacos, la elaboración de hojas de vida y la donación de chips de teléfono guatemaltecos.

El Plan Retorno al Hogar busca romper la estigmatización de los retornados, a quienes a menudo se les asocia con la delincuencia, "cuando en realidad son trabajadores que buscan oportunidades", señaló Rivera.

Este enfoque integral es posible gracias a la articulación con el sector privado, que en años anteriores no existía, según el entrevistado.

Las personas retornadas tienen la opción de optar a oportunidades de empleo en diversos sectores gracias a convenios con empresas privadas. El sector que más retornados emplea es el de la construcción y le siguen la seguridad, la agroindustria y servicios administrativos, según los registros de la entidad.

Rivera detalló que, para aprovechar estas oportunidades, se ha implementado un proyecto en colaboración con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), el cual ha destinado 30 millones de quetzales (poco más de 3,9 millones de dólares) para capacitar y certificar a los retornados, elevando su nivel de empleabilidad.

Durante 2024, poco menos de 62.000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos, con base en datos del Gobierno guatemalteco.

En Portada

Arévalo destaca en la ONU la necesidad de revitalizar el diálogo global por la paz y defender la democraciat
Nacionales

Arévalo destaca en la ONU la necesidad de revitalizar el diálogo global por la paz y defender la democracia

01:40 PM, Sep 24
Chumil: Estamos listos para representar a Guatemala en el Mundial de Ciclismot
Deportes

Chumil: "Estamos listos para representar a Guatemala en el Mundial de Ciclismo"

01:41 PM, Sep 24
Derrumbe en Hincapié: Cierre parcial, vías alternas y anuncio de multast
Nacionales

Derrumbe en Hincapié: Cierre parcial, vías alternas y anuncio de multas

12:22 PM, Sep 24
Puerto Rico será la sede de Miss Universo 2026t
Farándula

Puerto Rico será la sede de Miss Universo 2026

01:26 PM, Sep 24

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesNoticias de GuatemalaEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos