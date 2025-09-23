 Reunión: Canciller guatemalteco y subsecretario de EE.UU.
Nacionales

Canciller guatemalteco se reúne con subsecretario de Estado de EE. UU.

El acercamiento se dio en el marco de la visita de funcionarios guatemaltecos para la Asamblea de la ONU en Nueva York.

Compartir:
El canciller guatemalteco, Carlos Martínez, se reunió con el subsecretario ChrisLandau., Minex
El canciller guatemalteco, Carlos Martínez, se reunió con el subsecretario ChrisLandau. / FOTO: Minex

El presidente Bernardo Arévalo y su comitiva comenzaron este martes 23 de septiembre su visita a Nueva York, Estados Unidos, en el marco de su participación en el 80° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el marco de este viaje, el canciller Carlos Ramiro Martínez sostuvo un encuentro bilateral con el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, para abordar una serie de temas en el marco de la relación entre países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) indicó que durante este acercamiento se resaltó la importancia estratégica del trabajo conjunto como países socios y amigos que se desarrolla en áreas prioritarias de la agenda común, como el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho, el combate contra la corrupción, temas migratorios y de seguridad.

Además, la oficina compartió que el subsecretario elogió a Guatemala por su estrecha cooperación en materia de seguridad para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, así como para fortalecer la seguridad fronteriza.

Por su parte, tras concluir la reunión, el subsecretario de Estado, a través de sus redes oficiales, indicó:

"Socios como Guatemala están desempeñando un papel importante en nuestro trabajo para poner fin a la inmigración ilegal, asegurar la región y aumentar nuestras oportunidades de inversión. Nos complace reunirnos".

Agenda de Arévalo en Nueva York

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que el mandatario guatemalteco tendrá "un viaje bastante corto, pero una agenda bastante cargada". La delegación, liderada por el presidente Arévalo, está compuesta por el canciller Carlos Ramiro Martínez, la secretaria privada Ana Glenda Tager y el secretario Santiago Palomo.

El viaje de Arévalo a Nueva York comprende desde el 23 de septiembre para regresar a Guatemala la noche del 25 de septiembre.

El Gobierno de Guatemala ha definido el fortalecimiento del multilateralismo como un objetivo central de su política exterior. Como parte de esta visión, el presidente Arévalo dará un discurso para exponer la postura de Guatemala ante los nuevos retos globales.

El mandatario también participará en una cumbre junto a jefes de Estado de América Latina y Europa, con el objetivo de "renovar el compromiso mundial con la democracia como forma de Gobierno".

Asimismo, Arévalo sostendrá varias reuniones bilaterales, incluyendo encuentros con el secretario general de la ONU, António Guterres, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También tiene agendadas reuniones con otras instituciones de las Naciones Unidas.

Como parte de su agenda, Arévalo se reunirá con connacionales guatemaltecos en Nueva York.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

VIDEO. Diputados intercambian señalamientos por nexo con pandillast
Nacionales

VIDEO. Diputados intercambian señalamientos por nexo con pandillas

08:17 PM, Sep 23
Canciller guatemalteco se reúne con subsecretario de Estado de EE. UU.t
Nacionales

Canciller guatemalteco se reúne con subsecretario de Estado de EE. UU.

05:39 PM, Sep 23
Municipal le da la bienvenida a su casa a Selección Nacionalt
Deportes

Municipal le da la bienvenida a su casa a Selección Nacional

06:55 PM, Sep 23
Pennywise regresa: IT: Bienvenidos a Derry presenta su primer tráilert
Farándula

Pennywise regresa: "IT: Bienvenidos a Derry" presenta su primer tráiler

06:20 PM, Sep 23

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.redes socialesNoticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026JusticiaReal MadridFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos