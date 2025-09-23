Reunión: Canciller guatemalteco y subsecretario de EE.UU.

El presidente Bernardo Arévalo y su comitiva comenzaron este martes 23 de septiembre su visita a Nueva York, Estados Unidos, en el marco de su participación en el 80° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el marco de este viaje, el canciller Carlos Ramiro Martínez sostuvo un encuentro bilateral con el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, para abordar una serie de temas en el marco de la relación entre países.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) indicó que durante este acercamiento se resaltó la importancia estratégica del trabajo conjunto como países socios y amigos que se desarrolla en áreas prioritarias de la agenda común, como el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho, el combate contra la corrupción, temas migratorios y de seguridad.
Además, la oficina compartió que el subsecretario elogió a Guatemala por su estrecha cooperación en materia de seguridad para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, así como para fortalecer la seguridad fronteriza.
Por su parte, tras concluir la reunión, el subsecretario de Estado, a través de sus redes oficiales, indicó:
"Socios como Guatemala están desempeñando un papel importante en nuestro trabajo para poner fin a la inmigración ilegal, asegurar la región y aumentar nuestras oportunidades de inversión. Nos complace reunirnos".
Agenda de Arévalo en Nueva York
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que el mandatario guatemalteco tendrá "un viaje bastante corto, pero una agenda bastante cargada". La delegación, liderada por el presidente Arévalo, está compuesta por el canciller Carlos Ramiro Martínez, la secretaria privada Ana Glenda Tager y el secretario Santiago Palomo.
El viaje de Arévalo a Nueva York comprende desde el 23 de septiembre para regresar a Guatemala la noche del 25 de septiembre.
El Gobierno de Guatemala ha definido el fortalecimiento del multilateralismo como un objetivo central de su política exterior. Como parte de esta visión, el presidente Arévalo dará un discurso para exponer la postura de Guatemala ante los nuevos retos globales.
El mandatario también participará en una cumbre junto a jefes de Estado de América Latina y Europa, con el objetivo de "renovar el compromiso mundial con la democracia como forma de Gobierno".
Asimismo, Arévalo sostendrá varias reuniones bilaterales, incluyendo encuentros con el secretario general de la ONU, António Guterres, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También tiene agendadas reuniones con otras instituciones de las Naciones Unidas.
Como parte de su agenda, Arévalo se reunirá con connacionales guatemaltecos en Nueva York.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7