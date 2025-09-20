Arévalo viaja a la ONU con una agenda breve pero intensa

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, encabezará una delegación de alto nivel que participará en las sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del 22 al 29 de septiembre en Nueva York.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que el mandatario guatemalteco tendrá "un viaje bastante corto, pero una agenda bastante cargada".
La delegación, liderada por el presidente Arévalo, está compuesta por el canciller Carlos Ramiro Martínez, la secretaria privada Ana Glenda Tager y el secretario Santiago Palomo.
Arévalo tiene previsto llegar a Nueva York la noche del 23 de septiembre y regresar la noche del 25 de septiembre.
El Gobierno de Guatemala ha definido el fortalecimiento del multilateralismo como un objetivo central de su política exterior. Como parte de esta visión, el presidente Arévalo dará un discurso para exponer la postura de Guatemala ante los nuevos retos globales.
En 2024, en su primera intervención ante la Asamblea, el gobernante destacó durante su intervención una serie de mensajes enfocados en promover la paz, el multilateralismo y la defensa de la democracia.
Más de la agenda del presidente
El mandatario también participará en una cumbre junto a jefes de Estado de varios países de América Latina y Europa, con el objetivo de "renovar el compromiso mundial con la democracia como forma de Gobierno".
Asimismo, Arévalo sostendrá varias reuniones bilaterales, incluyendo encuentros con el secretario general de la ONU, António Guterres, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También tiene agendadas reuniones con otras instituciones de las Naciones Unidas.
Como parte de su agenda, Arévalo se reunirá con connacionales guatemaltecos en Nueva York. Esta reunión, que forma parte de un "proceso de escucha permanente" que su gobierno busca mantener, tiene como fin conversar sobre los retos y las formas de mejorar la atención consular, dijo Palomo.