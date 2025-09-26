 Piloto ebrio provoca brutal choque en Alta Verapaz
Nacionales

Video muestra el momento en que piloto ebrio provoca brutal choque en Alta Verapaz

Un conductor en estado de ebriedad estuvo a punto de atropellar a dos niños antes de provocar un fuerte accidente en Fray Bartolomé de Las Casas, Alta Verapaz.

Compartir:
Video evidencia imprudencia de conductor de picop. , Captura de pantalla video Facebook.
Video evidencia imprudencia de conductor de picop. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que el piloto de un picop, aparentemente bajo efectos del alcohol, provocó un fuerte accidente en la carretera de Fray Bartolomé de Las Casas, Alta Verapaz. La grabación fue realizada por el conductor de un tráiler que seguía de cerca al vehículo y documentó cómo este se desplazaba de manera errática hasta impactar de frente contra otro automotor.

Las imágenes revelan cómo el automotor, cargado con varias cajas de plástico, avanzaba sin control en una vía de doble carril. Durante los 40 segundos de grabación, el piloto estuvo a punto de salirse de la carretera en varias ocasiones y casi colisiona contra otros vehículos. Finalmente, a la altura de una curva, invadió el carril contrario y chocó de frente contra otro picop que circulaba a velocidad moderada y en su carril.

El impacto dejó daños severos en el vehículo afectado, como se observa en las imágenes difundidas. En otro video que también se viralizó, testigos increpan a los ocupantes del picop causante del accidente, señalándoles que estuvieron a punto de atropellar a dos niños minutos antes de la colisión. Tanto el piloto como su acompañante aparecen visiblemente en estado de ebriedad.

Hasta ahora se desconoce si la Policía Nacional Civil (PNC) capturó al responsable y si las autoridades de tránsito impusieron las sanciones correspondientes. Medios locales reportaron que los testigos habrían retenido a los tripulantes y los entregaron a la PNC, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente.

Sanciones por conducir en estado de ebriedad

En Guatemala, conducir en estado de ebriedad o bajo efectos de drogas implica multas que oscilan entre Q5,000 y Q25,000, además de la suspensión de la licencia de conducir por períodos de tres meses a cinco años, según el artículo 157 del Código Penal.

Las penas se agravan si el conductor pertenece al transporte colectivo o de carga, o si causa lesiones o muertes, lo que puede derivar en prisión. En caso de reincidencia, las sanciones aumentan en una tercera parte, y si se ocasionan lesiones a terceros, la pena de cárcel puede variar entre tres y cinco años.

Salen a luz nuevos videos del brutal ataque de automovilista contra motorista en zona 9

Surgen nuevos detalles del violento incidente de tránsito en zona 9.

En Portada

Salen a luz nuevos videos del brutal ataque de automovilista contra motorista en zona 9t
Nacionales

Salen a luz nuevos videos del brutal ataque de automovilista contra motorista en zona 9

06:50 AM, Sep 26
Sergio Busquets anuncia su retirada del futbol t
Deportes

Sergio Busquets anuncia su retirada del futbol

07:06 AM, Sep 26
Tráiler colisiona en ruta al Pacífico; tránsito complicadot
Nacionales

Tráiler colisiona en ruta al Pacífico; tránsito complicado

07:47 AM, Sep 26
VIDEO: Varios países se retiran durante discurso de Netanyahu en la ONUt
Internacionales

VIDEO: Varios países se retiran durante discurso de Netanyahu en la ONU

08:00 AM, Sep 26

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Mundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos