Piloto ebrio provoca brutal choque en Alta Verapaz

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que el piloto de un picop, aparentemente bajo efectos del alcohol, provocó un fuerte accidente en la carretera de Fray Bartolomé de Las Casas, Alta Verapaz. La grabación fue realizada por el conductor de un tráiler que seguía de cerca al vehículo y documentó cómo este se desplazaba de manera errática hasta impactar de frente contra otro automotor.
Las imágenes revelan cómo el automotor, cargado con varias cajas de plástico, avanzaba sin control en una vía de doble carril. Durante los 40 segundos de grabación, el piloto estuvo a punto de salirse de la carretera en varias ocasiones y casi colisiona contra otros vehículos. Finalmente, a la altura de una curva, invadió el carril contrario y chocó de frente contra otro picop que circulaba a velocidad moderada y en su carril.
El impacto dejó daños severos en el vehículo afectado, como se observa en las imágenes difundidas. En otro video que también se viralizó, testigos increpan a los ocupantes del picop causante del accidente, señalándoles que estuvieron a punto de atropellar a dos niños minutos antes de la colisión. Tanto el piloto como su acompañante aparecen visiblemente en estado de ebriedad.
Hasta ahora se desconoce si la Policía Nacional Civil (PNC) capturó al responsable y si las autoridades de tránsito impusieron las sanciones correspondientes. Medios locales reportaron que los testigos habrían retenido a los tripulantes y los entregaron a la PNC, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente.
Sanciones por conducir en estado de ebriedad
En Guatemala, conducir en estado de ebriedad o bajo efectos de drogas implica multas que oscilan entre Q5,000 y Q25,000, además de la suspensión de la licencia de conducir por períodos de tres meses a cinco años, según el artículo 157 del Código Penal.
Las penas se agravan si el conductor pertenece al transporte colectivo o de carga, o si causa lesiones o muertes, lo que puede derivar en prisión. En caso de reincidencia, las sanciones aumentan en una tercera parte, y si se ocasionan lesiones a terceros, la pena de cárcel puede variar entre tres y cinco años.