VIDEO. Captan ataque armado en ruta al Atlántico

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un hombre que fue captado en video disparando en el kilómetro 30.5 de la ruta al Atlántico, incidente armado en el que dos hombres resultaron heridas de bala.
El presunto responsable de haber cometido un ataque armado, fue capturado por policías de la comisaría 53, tras una persecución en el kilómetro 37 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso.
De acuerdo con la Policía se trata de Abel "N", de 38 años, quien presuntamente realizó disparos en el kilómetro 30.5 ruta al atlántico, en jurisdicción de la aldea Agua Caliente, San Antonio La Paz, donde resultaron heridos dos hombres de 39 años y de 42 años, quienes fueron trasladados a un centro asistencial.
Luego de este hecho, el detenido abordó un cabezal y bajo amenazas de muerte obligó al piloto del mismo a continuar su marcha, con la intención de darse a la fuga, sin que lo logrará debido a la pronta intervención de la Policía.
Al detenido se le incautaron cuatro armas de fuego, entre ellas una carabina y tres pistolas marca Glock y Jericho, 113 municiones de diferentes calibres y seis cargadores para arma de fuego, con su respectiva documentación.
En lugar del hecho quedaron abandonados dos camionetas, con varias perforaciones de arma de fuego.
Luego de la captura se coordinó con investigadores y fiscales para el procedimiento e investigación respectiva, detalló la Policía.