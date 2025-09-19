 Derrumbe obstruye paso en ruta al Atlántico
Nacionales

Derrumbe obstruye paso en ruta al Atlántico

El derrumbe obstruye dos carriles con dirección al norte y uno hacia el sur, en el kilómetro 17 de la ruta al Atlántico.

El derrumbe obstaculiza tres carriles en el kilómetro 17 de la ruta al Atlántico., Captura de pantalla
El derrumbe obstaculiza tres carriles en el kilómetro 17 de la ruta al Atlántico. / FOTO: Captura de pantalla

Debido a las constantes lluvias, la noche de este viernes 19 de septiembre se registró un derrumbe en el kilómetro 17 de la ruta hacia el Atlántico, jurisdicción de Llano Largo, Guatemala, informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala y Provial, detallaron que el derrumbe de rocas, ramas y tierra obstruye los dos carriles con dirección al norte y un carril al sur. 

Provial brinda seguridad vial y regula el tránsito en el lugar, personal de la Municipalidad de Guatemala se dirige al sector para atender la emergencia, además recomiendan conducir con precaución si transitan en el sector.

Unidades de Bomberos Voluntarios se encuentran en calidad de prevención en el lugar y confirmaron que ninguna persona resultó lesionada. 

Lluvias continuará

El pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), actualizado hasta este viernes 19 de septiembre, detalla que las lluvias continuarán presentándose el territorio nacional debido al paso de la onda del este número 32.

El director de la entidad, Edwin Rojas, señaló que desde la semana pasada el comportamiento de las lluvias ha demostrado tener una precipitación  constante, principalmente en las regiones del Altiplano Central, Valles de Oriente, Boca Costa, regiones de occidente y Franja Transversal del Norte.

"En este momento, estamos experimentando una onda del este que ingresó desde el día lunes y, según nuestros pronósticos y modelos utilizados, se esperaría el ingreso de una siguiente onda del este alrededor del domingo 21 de septiembre, por lo que las condiciones de precipitación se mantendrán hoy, sábado, domingo y lunes. Los siguientes días, hasta el 23, mientras que el 24 la precipitación iría disminuyendo", explicó.

Añadió que prevalecerán los nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica, durante la tarde y noche en todo el país. Los mayores acumulados de lluvias se presentarán en las regiones occidente, norte de Valles de Oriente, norte de Altiplano Central y Franja Transversal del Norte.

Lluvias continuarán en el país por efectos de onda del este

Ante el pronóstico, las autoridades reiteraron el llamado a la población para tomar medidas de precaución.

