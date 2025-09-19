 Onda del Este: Lluvias persistentes en el país
Lluvias continuarán en el país por efectos de onda del este

Ante el pronóstico, las autoridades reiteraron el llamado a la población para tomar medidas de precaución.

El Insivumeh monitorea el paso de la onda del este número 32., Insivumeh
El Insivumeh monitorea el paso de la onda del este número 32. / FOTO: Insivumeh

El pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), actualizado hasta este viernes 19 de septiembre, detalla que las lluvias continuarán presentándose el territorio nacional debido al paso de la onda del este número 32.

El director de la entidad, Edwin Rojas, señaló que desde la semana pasada el comportamiento de las lluvias ha demostrado tener una precipitación constante, principalmente en las regiones del Altiplano Central, Valles de Oriente, Boca Costa, regiones de occidente y Franja Transversal del Norte.

"En este momento, estamos experimentando una onda del este que ingresó desde el día lunes y, según nuestros pronósticos y modelos utilizados, se esperaría el ingreso de una siguiente onda del este alrededor del domingo 21 de septiembre, por lo que las condiciones de precipitación se mantendrán hoy, sábado, domingo y lunes. Los siguientes días, hasta el 23, mientras que el 24 la precipitación iría disminuyendo", explicó.

Añadió que prevalecerán los nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica, durante la tarde y noche en todo el país. Los mayores acumulados de lluvias se presentarán en las regiones occidente, norte de Valles de Oriente, norte de Altiplano Central y Franja Transversal del Norte.

El pronóstico del ente científico también detalla que las condiciones atmosféricas pueden promover las tormentas severas, presentándose abundante lluvia y viento fuerte.

Foto embed
El director del Insivumeh, Edwin Rojas, explicó el pronóstico climático para Guatemala. - Insivumeh

Temporada de lluvias en Guatemala

El director del Insivumeh explicó el comportamiento que se ha observado en la presente temporada de lluvias, que se inició en mayo pasado. Explicó que se ha tenido acumulación de lluvia de manera general, pero, comparado con el histórico nacional (entre los años 1991-2020) se nota un ligero déficit de precipitación a nivel general.

En tanto, a nivel específico se nota que regiones al noreste de Izabal, el sur de Quiché, noreste de Alta Verapaz y Baja Verapaz han presentado acumulados significativamente altos. Principalmente por ondas del este y sistemas de baja presión que se han tenido en el país.

"Los análisis reflejan que, atípicamente, algunas regiones están presentando un nivel de precipitación ligeramente alto. Está el caso de San Marcos, en el área de La Reforma; Escuintla, en la estación de monitoreo Concepción, donde el histórico ha estado en 456 milímetros de precipitación y en este momento estamos en 537 milímetros. Llama también la atención San Marcos, que ha estado en 322 mm y actualmente se encuentra en 643 mm", explicó.

En ese sentido, destacó la importancia de darle seguimiento a esas áreas y también a puntos como La Unión, Zacapa, donde se ha tenido impacto de las lluvias que ha derivado en complicaciones en la infraestructura. En este sector, el histórico marca 279 milímetros de precipitación y se ha estado registrando alrededor de 424 milímetros de precipitación.

"Septiembre aún no termina y se puede tener la influencia de más fenómenos naturales que permitan ver precipitaciones focalizadas importantes", concluyó el experto.

  element_2

