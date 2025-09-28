 Anuncian trabajos de reparación en carretera a El Salvador
Nacionales

Anuncian trabajos de reparación en carretera a El Salvador

Autoridades llaman a la prevención en la ruta a El Salvador (CA-1 Oriente) por trabajos de bacheo en este tramo.

Compartir:
Las autoridades han desarrollado trabajos en carretras como la CA1-Occidente., COVIAL-CIV.
Las autoridades han desarrollado trabajos en carretras como la CA1-Occidente. / FOTO: COVIAL-CIV.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) anunció que el próximo lunes se realizarán trabajos de reparación y bacheo entre los kilómetros 25.7 y 26.2 de la carretera a El Salvador. La entidad precisó que este tramo se ubica en el sector de La Cuchilla, con dirección hacia el oriente.

Las autoridades precisaron que se intervendrá el tramo con trabajos de "bacheo mayor", laborando carril por carril. Asimismo, explicaron que los trabajos se realizarán de acuerdo a una programación consensuada previamente.

En ese sentido, las labores se ejecutarán desde el próximo lunes 29 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre, en horario de 7:00 a 15:00 horas.

Los cierres son parciales, siempre habrá circulación en los demás carriles. Con el apoyo de PROVIAL, se regulará el tránsito por dicho tramo", anunciaron las autoridades.

Las autoridades de tránsito de la localidad darán seguimiento a los trabajos, para instalar señales de tránsito, regular el paso de vehículos y evitar accidentes de tránsito. En trabajos similares que se ejecutan en la ruta al Pacífico, las autoridades pidieron a los choferes reducir la velocidad en estos tramos para evitar percances.

Las autoridades resaltaron que los trabajos no van a impedir la circulación vial por este sector, al afirmar que se mantendrá el tráfico de vehículos en el espacio de los trabajos. Se prevé que en el referido tramo se ubiquen camiones y maquinaria pesada para las labores.

Accidente cobra a vida de un motorista en Mazatenango

La víctima quedó tendida sobre el arriate central del Avenida Centenario de Mazatenango, a donde acudieron los Bomberos Voluntarios.

En Portada

Tráiler vuelca e interrumpe el paso en ruta al Atlánticot
Nacionales

Tráiler vuelca e interrumpe el paso en ruta al Atlántico

05:04 PM, Sep 28
Mictlán derrota a Comunicaciones y sigue la crisis blancat
Deportes

Mictlán derrota a Comunicaciones y sigue la crisis blanca

04:54 PM, Sep 28
Al menos un muerto y nueve heridos deja el tiroteo en una iglesia en Míchigant
Internacionales

Al menos un muerto y nueve heridos deja el tiroteo en una iglesia en Míchigan

02:27 PM, Sep 28
Exalumnos despiden el mes patrio con desfile en la zona 1t
Nacionales

Exalumnos despiden el mes patrio con desfile en la zona 1

04:28 PM, Sep 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Mundial 2026Futbol GuatemaltecoReal MadridLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos