Anuncian trabajos de reparación en carretera a El Salvador

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) anunció que el próximo lunes se realizarán trabajos de reparación y bacheo entre los kilómetros 25.7 y 26.2 de la carretera a El Salvador. La entidad precisó que este tramo se ubica en el sector de La Cuchilla, con dirección hacia el oriente.
Las autoridades precisaron que se intervendrá el tramo con trabajos de "bacheo mayor", laborando carril por carril. Asimismo, explicaron que los trabajos se realizarán de acuerdo a una programación consensuada previamente.
En ese sentido, las labores se ejecutarán desde el próximo lunes 29 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre, en horario de 7:00 a 15:00 horas.
Los cierres son parciales, siempre habrá circulación en los demás carriles. Con el apoyo de PROVIAL, se regulará el tránsito por dicho tramo", anunciaron las autoridades.
Las autoridades de tránsito de la localidad darán seguimiento a los trabajos, para instalar señales de tránsito, regular el paso de vehículos y evitar accidentes de tránsito. En trabajos similares que se ejecutan en la ruta al Pacífico, las autoridades pidieron a los choferes reducir la velocidad en estos tramos para evitar percances.
Las autoridades resaltaron que los trabajos no van a impedir la circulación vial por este sector, al afirmar que se mantendrá el tráfico de vehículos en el espacio de los trabajos. Se prevé que en el referido tramo se ubiquen camiones y maquinaria pesada para las labores.