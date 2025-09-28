 Accidente cobra a vida de un motorista en Mazatenango
Nacionales

Accidente cobra a vida de un motorista en Mazatenango

La víctima quedó tendida sobre el arriate central del Avenida Centenario de Mazatenango, a donde acudieron los Bomberos Voluntarios.

Compartir:
El motorista fallecido perdió el control en la Avenida Centenario y se estrelló en contra de un árbol., Bomberos Voluntarios.
El motorista fallecido perdió el control en la Avenida Centenario y se estrelló en contra de un árbol. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Vecinos y residentes de la Avenida Centenario de Mazatenango, Suchitepéquez, alertaron a los Bomberos Voluntarios por un fuerte accidente de tránsito que tuvo lugar la madrugada de este 28 de septiembre de 2025. Al llegar al lugar, técnicos en urgencias médicas constataron que la víctima había fallecido por la gravedad de las heridas y el golpe que recibió al estrellarse en contra de un árbol.

Los rescatistas reportaron que la víctima mortal se transportaba sobre una motocicleta al momento del accidente y como consecuencia sufrió politraumatismo. Medios locales reportaron que la víctima mortal es Waldemar José Mendoza, de aproximadamente 44 años, originario de Cuyotenango.

Testigos dijeron desconocer como ocurrió el percance, aunque no descartaron que el mismo haya sido a causa del exceso de velocidad. En el escenario del suceso se localizó una motocicleta azul, posiblemente propiedad del fallecido.

Accidente en la capital

Bomberos Municipales reportaron que durante la noche del pasado sábado ocurrió un segundo accidente de tránsito en la 10ª. avenida y 29 calle de la zona 13, colonia Santa Fe. En ese lugar, dos personas que viajaban en una motocicleta chocaron contra un carro sedán, por causas que no fueron consignadas.

Sin embargo, los rescatistas precisaron que los ocupantes del vehículo de dos ruedas no tuvieron que ser trasladados a ningún centro asistencial, mientras que en el vehículo no hubo afectados, porque estaba estacionado al momento del encontronazo.

Imágenes compartidas por los rescatistas mostraron que la motocicleta quedó totalmente destruida de la parte frontal por la fuerza del impacto.

Covial anuncia cierre parcial en ruta al Pacífico

A partir de este domingo se realizará un cierre parcial en la ruta al Pacífico CA-9 Sur, mismo que se extenderá durante la semana.

En Portada

Accidente vial deja un fallecido en Calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Accidente vial deja un fallecido en Calzada Aguilar Batres

07:56 AM, Sep 28
VIDEO. Aisha Solórzano, primera guatemalteca en anotar en la NWSLt
Deportes

VIDEO. Aisha Solórzano, primera guatemalteca en anotar en la NWSL

07:00 AM, Sep 28
Estampida en mitin político de famoso actor deja 40 muertost
Internacionales

Estampida en mitin político de famoso actor deja 40 muertos

08:37 AM, Sep 28
Sergio Chumil no logra completar la prueba de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025t
Deportes

Sergio Chumil no logra completar la prueba de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025

07:50 AM, Sep 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos