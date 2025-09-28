Accidente cobra a vida de un motorista en Mazatenango

Vecinos y residentes de la Avenida Centenario de Mazatenango, Suchitepéquez, alertaron a los Bomberos Voluntarios por un fuerte accidente de tránsito que tuvo lugar la madrugada de este 28 de septiembre de 2025. Al llegar al lugar, técnicos en urgencias médicas constataron que la víctima había fallecido por la gravedad de las heridas y el golpe que recibió al estrellarse en contra de un árbol.
Los rescatistas reportaron que la víctima mortal se transportaba sobre una motocicleta al momento del accidente y como consecuencia sufrió politraumatismo. Medios locales reportaron que la víctima mortal es Waldemar José Mendoza, de aproximadamente 44 años, originario de Cuyotenango.
Testigos dijeron desconocer como ocurrió el percance, aunque no descartaron que el mismo haya sido a causa del exceso de velocidad. En el escenario del suceso se localizó una motocicleta azul, posiblemente propiedad del fallecido.
Accidente en la capital
Bomberos Municipales reportaron que durante la noche del pasado sábado ocurrió un segundo accidente de tránsito en la 10ª. avenida y 29 calle de la zona 13, colonia Santa Fe. En ese lugar, dos personas que viajaban en una motocicleta chocaron contra un carro sedán, por causas que no fueron consignadas.
Sin embargo, los rescatistas precisaron que los ocupantes del vehículo de dos ruedas no tuvieron que ser trasladados a ningún centro asistencial, mientras que en el vehículo no hubo afectados, porque estaba estacionado al momento del encontronazo.
Imágenes compartidas por los rescatistas mostraron que la motocicleta quedó totalmente destruida de la parte frontal por la fuerza del impacto.