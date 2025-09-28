 PNC ingresa al Barrio El Gallito para mantener el control
Nacionales

PNC ingresa al Barrio El Gallito para mantener el control

Las fuerzas de seguridad ingresaron nuevamente al barrio El Gallito, zona 3 capitalina, con el objetivo de mantener el control de las calles.

Los agentes de la PNC ingresaron desde varios ingresos al Barrio El Gallito., PNC de Guatemala.
Los agentes de la PNC ingresaron desde varios ingresos al Barrio El Gallito. / FOTO: PNC de Guatemala.

Con las armas desenfundadas, chalecos antibalas y cascos de protección, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) incursionaron nuevamente al Barrio El Gallito, zona 3 capitalina, durante la tarde noche de este domingo 28 de septiembre de 2025. Las fuerzas de seguridad informaron en sur redes sociales que el propósito del nuevo ingreso a este lugar obedece a los esfuerzos para mantener el control en el área.

En imágenes compartidas por la PNC de Guatemala se pudo observar como los uniformados realizaron patrullajes en calles y avenidas, desde el sector del Anillo Periférico hasta el interior de El Gallito. Los agentes ingresaron desde diferentes ingresos al lugar, para tratar de sorprender posibles ilícitos, aunque por el momento no se reportan capturas.

Cabe destacar que, durante la semana pasada, el Barrio El Gallito fue escenario de amplios operativos de las fuerzas de seguridad por incidentes y enfrentamientos con grupos al margen de la ley. Los hechos empezaron luego de que hombres armados atacaran a un investigador policial que falleció en el cumplimiento de su deber.

Como respuesta, las fuerzas de seguridad allanaron varios inmuebles para identificar y detener a integrantes de pandillas, con el objetivo de retomar el control del área. El pasado sábado, la PNC también ingresó a este lugar, logrando la captura de dos presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha.

Los detenidos fueron identificados como Rudy Wilfredo Suy Ajanel, de 26 años, alias "El Chaparro", y William Ovidio Méndez Ortiz, de 27, alias "El Willy". Las autoridades incautaron una subametralladora UZI, y municiones exclusivas y especiales para las fuerzas de seguridad del Estado, por lo que fueron trasladados a la Torre de Tribunales.

Las acciones en este lugar se iniciaron el jueves 25 de septiembre con la ejecución de un operativo de alto impacto, como parte de las investigaciones que se hacen actualmente, relacionadas a hechos ilícitos atribuidos al citado grupo de pandilleros.

