 Tráiler vuelca e interrumpe el paso en ruta al Atlántico
Tráiler vuelca e interrumpe el paso en ruta al Atlántico

El vehículo del transporte pesado dejó caer su carga sobre la cinta asfáltica, generando bloqueo en uno de los carriles.

El accidente causa tránsito lento en el km. 64 de ruta al Atlántico.
El accidente causa tránsito lento en el km. 64 de ruta al Atlántico. / FOTO: Cortesía.

El kilómetro 64 de la carreta al Atlántico fue escenario de un accidente de tránsito protagonizado por un vehículo del transporte pesado durante la tarde de este domingo 28 de septiembre de 2025. Las autoridades precisaron que el accidente ocurrió en el sector conocido como "La Chifurnia", del municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso.

Por el momento, las autoridades no reportaron personas heridas a causa del percance del transporte pesado, únicamente daños materiales. Usuarios de la ruta al Atlántico reportaron en redes sociales que esperan la llegada de las autoridades para que se pueda liberar uno de los carriles.

Fotos: Realizan reparaciones viales en km 23.5 de ruta al Pacífico

Cuadrillas de COVIAL iniciaron labores para reparar la carpeta asfáltica desde el kilómetro 23.5 al kilómetro 23 de la ruta al Pacífico.

