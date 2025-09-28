 Realizan reparaciones viales en km.23.5 de ruta al Pacífico
Fotos: Realizan reparaciones viales en km 23.5 de ruta al Pacífico

Cuadrillas de COVIAL iniciaron labores para reparar la carpeta asfáltica desde el kilómetro 23.5 al kilómetro 23 de la ruta al Pacífico.

Autoridades viales pidieron precaución por la reducción de carriles en el sector del kilómetro 23.5 de la carretera al Pacífico. / FOTO: Dalia Santos / PMT de Villa Nueva.

La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), Dalia Santos, informó que integrantes de una cuadrilla de trabajo de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (COVIAL) iniciaron trabajos de reparación en el kilómetro 23.5 de la ruta al Pacífico, CA9-Sur. La comunicadora precisó que los empleados de la referida entidad dedicarán el día a perfilar la carpeta asfáltica, para renovarla en un tramo de 500 metros.

Santos pidió a los automovilistas tener suma precaución al llegar a este tramo, donde las autoridades viales trabajaron desde muy temprano para instalar las señales pertinentes para evitar accidentes de tránsito. Santos precisó que los trabajos empezaron a las 7:00 horas y finalizarán a eso de las 15:00 horas.

Realizan reparaciones viales en km.23.5 de ruta al Pacífico | Cortesía Dalia Santos

La comunicadora precisó que los camiones y maquinaria se ubicaron en un carril y medio de la referida ruta, en la pista con dirección a la Ciudad de Guatemala. Añadió que sí hay paso hacia la ciudad capital, aunque algunos conductores reducen la velocidad para observar los trabajos.

Piden precaución en ruta al Pacífico

Santos pidió a los conductores moderar la velocidad al llegar al referido tramo, porque las cuadrillas de trabajo iniciarán labores en el carril derecho y central en cualquier momento, por lo que es importante respetar las señales y los limites de velocidad.

La portavoz añadió que durante este domingo los trabajadores de COVIAL realizaron una jornada extraordinaria de labores, iniciando desde las 7:00 horas para finalizar a las 15:00 horas.

Sin embargo, las acciones se reanudarán el próximo lunes 29 de septiembre de 2025, desde las 9:00 hasta las 17:00 horas, por lo que pidió a los usuarios de la vía tomar las consideraciones para evitar retrasos en su trayecto habitual.

Imágenes compartidas por las autoridades viales del citado municipio evidenciaron que en el tramo señalado hay maquinaria, señalización y agentes de la PMT de Villa Nueva, para regular el tránsito y evitar percances viales. Los trabajadores se enfocan en el perfilado del asfalto, para la colocación de una nueva carpeta.

Con imágenes cortesía de Dalia Santos, vocera vial de Villa Nueva.

