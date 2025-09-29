Hombre ataca con machete a su exesposa y sobrino en Zacapa

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Jorge Mario Morales Casado, de 50 años, en la aldea Los Limones, sector Cimaga, Gualán, Zacapa, luego de sorprenderlo en flagrancia cuando atacaba con un machete a su exesposa y a un niño de 3 años, su sobrino político. El hecho de violencia causó conmoción entre los vecinos del lugar.
De acuerdo con testimonios de vecinos, el ataque habría estado motivado por celos, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Morales Casado llegó hasta la vivienda de su expareja, y pese a que tenía una orden de alejamiento en su contra, ingresó con violencia para agredirla a ella y al menor.
Bomberos Voluntarios de la 52 compañía acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a las víctimas. Posteriormente, ambas fueron trasladadas al centro de salud local y, debido a la gravedad de sus lesiones, fueron referidas al Hospital Regional de Zacapa.
Identifican a las víctimas
Las víctimas fueron identificadas como Florinda Aldana García, de 40 años, quien sufrió heridas en el cráneo y en el brazo izquierdo, y José Luis Orlando Ramírez Méndez, de 3 años, quien resultó herido en el brazo izquierdo. Según los socorristas, las lesiones fueron provocadas con un machete, lo que incrementó la gravedad del estado de salud de ambos.
Tras la intervención de la PNC, Morales Casado fue reducido al orden y puesto a disposición de un juez competente para enfrentar los cargos correspondientes. Las autoridades detallaron que, además de desobedecer una orden de alejamiento, el detenido deberá responder por los delitos relacionados con violencia contra la mujer y agresión a un menor de edad.
El ataque generó alarma en la comunidad, donde los vecinos manifestaron su preocupación por el repunte de la violencia intrafamiliar en la región. Ante ello, las autoridades hicieron un llamado a denunciar cualquier hecho de agresión y reiteraron su compromiso de actuar con firmeza contra este tipo de delitos, especialmente aquellos que ponen en riesgo la vida de mujeres y niños.