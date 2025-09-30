Pena de cuatro años de cárcel contra implicado en agresión con arma blanca

El Ministerio Público informó que la Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio en la Región IX Petén, con sede en San Benito, logró que el Tribunal de Sentencia Penal de ese departamento condenara a cuatro años de prisión a Pedro H. por el delito de lesiones graves.
De acuerdo con la investigación, el 21 de diciembre de 2024, en la aldea San Miguel, municipio de Flores, la víctima se dirigía a su vivienda cuando fue interceptada y agredida por el sindicado, quien le causó varias heridas con un puñal.
El agresor se dio a la fuga, mientras que la víctima fue trasladada al Hospital Regional de San Benito.