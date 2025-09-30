 Onda del este: Lluvias en gran parte del país
Nacionales

Onda del este genera lluvias en gran parte del país

Las lluvias pronosticadas podrían generar incrementos en los caudales de ríos o descenso de lahares.

Conred
FOTO: Conred

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que durante la presente semana, hasta el viernes 3 de octubre, se estarán presentando lluvias en gran parte del territorio guatemalteco. Esto se debe a los efectos generados por el acercamiento de una onda del este.

De acuerdo con la institución, se espera la presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en las regiones del Pacífico, Norte, Caribe y Franja Transversal del Norte.

Mientras tanto, en zonas de la Meseta Central y los Valles de Oriente, podrían registrarse lluvias dispersas, principalmente durante la tarde y noche. En estas áreas también se registrará neblina matutina, además de un ambiente cálido y húmedo durante el día.

Con base en el análisis meteorológico del ente científico, se indicó que las lluvias pronosticadas podrían generar incrementos en los caudales de ríos o descenso de lahares en la cadena volcánica.

Ante esta situación, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para resguardar su vida:

  • Mantenerse informados sobre las condiciones climáticas a través de las cuentas oficiales de Conred e Insivumeh.
  • No cruzar ríos crecidos ni calles inundadas.
  • Identificar áreas seguras y rutas de evacuación en su comunidad.
  • Seguir las indicaciones de las autoridades locales.
  • Reportar cualquier emergencia al 119 de Conred.

Durante la actual temporada de lluvias se han presentado incidentes, incluidos inundaciones, deslizamientos, flujos de lodo, que han afectado a 33 mil 934 personas. Los departamentos que reportan más eventos asociadas a estas condiciones son Alta Verapaz, Guatemala y Suchitepéquez.

Temperaturas pronosticadas

Con respecto a las temperaturas que se esperan durante esta semana, las autoridades de protección civil compartieron que las más altas del país se presentarán en la región del Motagua y Valles de Oriente, con valores que oscilarán entre 36 °C y 38 °C.

A estas le seguirán las de la región Norte, donde se alcanzarán hasta 37 °C. Además, el viento en estas zonas será de ligero a moderado.

