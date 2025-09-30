MP busca presupuesto robusto 2026: Porras presenta planes

La Comisión de Finanzas del Congreso de la República continúa con las audiencias públicas para abordar el tema de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el período 2026 y conocer los planteamientos de las distintas instituciones. En ese contexto, las autoridades del Ministerio Público (MP), incluidos la fiscal general Consuelo Porras y el secretario general Ángel Pineda, acudieron a esa sede para exponer el proyecto para la institución.
Porras resaltó la responsabilidad y compromiso de la institución a su cargo de "hacer bien las cosas" y, en ese contexto, compartió que se tiene una serie de planes para fortalecer su funcionamiento y las herramientas que están al servicio de los guatemaltecos. Dijo que se tiene prevista la implementación de agencias fiscales en hospitales nacionales porque puede haber casos de personas que ingresen y pierdan la vida, dejando así al MP sin acceso a información valiosa que pudiera ser utilizada en el marco de investigaciones.
También se busca el fortalecimiento de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, pues actualmente solo se tiene atención por medio de llamadas telefónicas, pero se quiere incorporar otros métodos que permite la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Otro aporte es el Proyecto de Transformación Digital del MP, que describió como un reto para completar la cobertura en todo el sistema de justicia por esa vía.
"Tenemos también la implementación de aplicaciones tecnológicas para la atención y asistencia ciudadana fortaleciendo la persecución penal. El fortalecimiento del combate al crimen organizado transnacional", añadió.
Por aparte, Fulvia Ruiz, directora financiera del MP, explicó ante la comisión que toda esta planificación que se tiene se podría lograr con un presupuesto más robusto. Expuso que, de 2023 a 2025, se ha tenido un crecimiento en los aportes, lo que ha permitido poder alcanzar una serie de logros.
De acuerdo con la funcionaria, se ha trabajado durante 2025 con cierto presupuesto, pero hace falta uno "más robusto" que permita concluir con todos los proyectos que se tienen.
La información compartida por diputados de la referida sala legislativa detalla que el MP pidió 4 mil 800 millones de quetzales, lo que refleja un Incremento del 200% con respecto a la asignación actual.
Diputados cuestionan labor del MP
La diputada Andrea Villagrán, electa por el Movimiento Semilla, señaló que durante los últimos ocho años no se han tenido avances en el Ministerio Público y tampoco se han realizado investigaciones en contra de autoridades del gobierno anterior.
También, durante la reunión donde se abordaba el Presupuesto 2026, la diputada mostró una fotografía de los líderes indígenas, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, y cuestionó el actuar de la institución dirigida por Porras de accionar contra estas personas.
Por su parte, el parlamentario Álvaro Arzú Escobar, de la bancada Unionista, cuestionó la actitud de Villagrán y solicitó que se priorizara la participación de los integrantes de la comisión. "No es lugar para grabar videos para redes sociales", aseguró.
Asimismo, el legislador Julio Héctor Estrada, de Cabal, le recerdó a Villagrán que la reunión era para tratar temas de presupuesto. Por su parte, la jefa del MP dijo que debían mantener el orden y el respeto.