 MP busca presupuesto robusto 2026: Porras presenta planes
Nacionales

MP busca un presupuesto "más robusto" para 2026; Porras explica planificación ante diputados

Algunos diputados han señalado falta de avances en el trabajo del MP.

Compartir:
La fiscal general, Consuelo Porras, en el Congreso de la República para abordar el Presupuesto 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
La fiscal general, Consuelo Porras, en el Congreso de la República para abordar el Presupuesto 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Comisión de Finanzas del Congreso de la República continúa con las audiencias públicas para abordar el tema de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el período 2026 y conocer los planteamientos de las distintas instituciones. En ese contexto, las autoridades del Ministerio Público (MP), incluidos la fiscal general Consuelo Porras y el secretario general Ángel Pineda, acudieron a esa sede para exponer el proyecto para la institución.

Porras resaltó la responsabilidad y compromiso de la institución a su cargo de "hacer bien las cosas" y, en ese contexto, compartió que se tiene una serie de planes para fortalecer su funcionamiento y las herramientas que están al servicio de los guatemaltecos. Dijo que se tiene prevista la implementación de agencias fiscales en hospitales nacionales porque puede haber casos de personas que ingresen y pierdan la vida, dejando así al MP sin acceso a información valiosa que pudiera ser utilizada en el marco de investigaciones.

También se busca el fortalecimiento de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, pues actualmente solo se tiene atención por medio de llamadas telefónicas, pero se quiere incorporar otros métodos que permite la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Otro aporte es el Proyecto de Transformación Digital del MP, que describió como un reto para completar la cobertura en todo el sistema de justicia por esa vía.

"Tenemos también la implementación de aplicaciones tecnológicas para la atención y asistencia ciudadana fortaleciendo la persecución penal. El fortalecimiento del combate al crimen organizado transnacional", añadió.

Por aparte, Fulvia Ruiz, directora financiera del MP, explicó ante la comisión que toda esta planificación que se tiene se podría lograr con un presupuesto más robusto. Expuso que, de 2023 a 2025, se ha tenido un crecimiento en los aportes, lo que ha permitido poder alcanzar una serie de logros.

De acuerdo con la funcionaria, se ha trabajado durante 2025 con cierto presupuesto, pero hace falta uno "más robusto" que permita concluir con todos los proyectos que se tienen.

La información compartida por diputados de la referida sala legislativa detalla que el MP pidió 4 mil 800 millones de quetzales, lo que refleja un Incremento del 200% con respecto a la asignación actual.

Diputados cuestionan labor del MP

La diputada Andrea Villagrán, electa por el Movimiento Semilla, señaló que durante los últimos ocho años no se han tenido avances en el Ministerio Público y tampoco se han realizado investigaciones en contra de autoridades del gobierno anterior.

También, durante la reunión donde se abordaba el Presupuesto 2026, la diputada mostró una fotografía de los líderes indígenas, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, y cuestionó el actuar de la institución dirigida por Porras de accionar contra estas personas.

Por su parte, el parlamentario Álvaro Arzú Escobar, de la bancada Unionista, cuestionó la actitud de Villagrán y solicitó que se priorizara la participación de los integrantes de la comisión. "No es lugar para grabar videos para redes sociales", aseguró.

Asimismo, el legislador Julio Héctor Estrada, de Cabal, le recerdó a Villagrán que la reunión era para tratar temas de presupuesto. Por su parte, la jefa del MP dijo que debían mantener el orden y el respeto.

En Portada

MP busca un presupuesto más robusto para 2026; Porras explica planificación ante diputadost
Nacionales

MP busca un presupuesto "más robusto" para 2026; Porras explica planificación ante diputados

11:59 AM, Sep 30
Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almatyt
Deportes

Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almaty

12:40 PM, Sep 30
Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legalt
Nacionales

Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legal

10:35 AM, Sep 30
Onda del este genera lluvias en gran parte del paíst
Nacionales

Onda del este genera lluvias en gran parte del país

08:23 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalReal MadridFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos