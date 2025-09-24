Propuestas de ministros para el presupuesto 2026

La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República continuó este miércoles, 24 de septiembre, con las audiencias para el análisis del proyecto de Presupuesto 2026 que presentó el Ejecutivo, el cual supera los supera los Q163 mil millones.
Los diputados se reunieron con autoridades de cuatro ministerios para abordar el tema del manejo de fondos en cada una de sus carteras, conocer detalles de la ejecución actual y las peticiones que se tienen y propuestas para el próximo año.
Inicialmente, se tuvo la participación del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, quien compartió que el presupuesto vigente es de Q2,779 millones y solicitan que el techo llegue a Q4 mil 100 millones para poder desarrollar una serie de proyectos en beneficio de la población.
Después, fue el momento de la titular del Ministerio de Educación, Anabella Giracca, de exponer la situación de los fondos en esa institución. Detalló que se busca que en 2026 se asignen Q26 mil 934.99 millones, lo que representa aproximadamente Q1 mil 405 más, en comparación con el presupuesto vigente.
Al cuestionarle los planes que se tienen para el uso de estos fondos, señaló que se espera tener un impacto importante en la ampliación de cobertura de la educación básica y diversificada, es decir, de secundaria.
"También, si se aprueba el presupuesto, crear 504 nuevos institutos para básicos y diversificado, para ir rompiendo ese ‘nudo’ que impide el saldo de primaria y secundaria. Y más remozamientos, de los que hasta ahora se han realizado 18 mil aproximadamente. Otro tema es la transformación tecnológica, la cual se iniciaría en diversificado, con cobertura total de plataformas y equipos", expresó.
Salud y Gobernación exponen propuestas
El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, también asistió a la audiencia de la Comisión de Finanzas para dar a conocer los montos establecidos en el presupuesto para el próximo año. Explicó que la asignación vigente de este ministerio es de Q15,199,951 millones y la propuesta para 2026 es de Q16,499,428 millones, lo que refleja un incremento de Q1 mil 300 millones, en comparación con el año actual.
El ministro detalló que los objetivos son claros en cuanto al uso de estos fondos. "Basado en evidencia, seguir fortaleciendo la red integral del servicio de salud; dignificar al servidor público, el aumento que se dio este año ya está presupuestado para el siguiente año. Más construcciones, 50 construcciones, fortalecer el acceso a medicamentos de bajo costo y de calidad por medio de farmacias de Proam", dijo.
En tanto, el titular de la cartera de Gobernación, Francisco Jiménez, destacó que esa entidad tiene un presupuesto vigente de Q8,000.7 millones y aseguró que el porcentaje de ejecución al 23 de septiembre es de 64.29%.
"El presupuesto es un tema muy complejo. Nosotros estamos solicitando Q1,500 millones más del presupuesto 2025 que nos va a permitir, fundamentalmente, fortalecer los servicios policiales y mejorar las condiciones para la continuidad del control que queremos tomar en el Sistema Penitenciario", explicó.
* Con información de Omar Solís y Dayana Rashón, Emisoras Unidas.