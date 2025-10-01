 Hermanos armados retuvieron a agente de la PNC en zona 8
Nacionales

Hermanos armados retuvieron a agente de la PNC dentro de negocio tras persecución en zona 8

Intentaron huir en moto, se refugiaron en un negocio y retuvieron a un agente en zona 8.

Intentaron huir en moto., PNC
Intentaron huir en moto. / FOTO: PNC

Dos hermanos fueron capturados el martes en la zona 8 capitalina, luego de una persecución que inició cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detectaron que uno de ellos portaba un arma de fuego. Durante su intento de huida, los señalados retuvieron momentáneamente a uno de los policías dentro de un negocio en el que intentaron refugiarse.

El hecho ocurrió en la 32 calle y 8ª avenida, zona 8, cuando los uniformados observaron a dos hombres en motocicleta en actitud sospechosa. Al percatarse de que uno de ellos llevaba un arma, los agentes iniciaron la persecución.

De acuerdo con la PNC, los individuos ingresaron a un local para evadir la captura y, en ese momento, retuvieron a un agente que los seguía de cerca. Sin embargo, gracias a la intervención inmediata de otros policías, los sospechosos fueron reducidos y neutralizados en el lugar.

¿Hermanos pretendían realizar un ataque armado? 

Los detenidos fueron identificados como Kevin Eduardo, de 23 años, y Cristian Estuardo, de 21, de apellidos González Cante. A uno de ellos se le incautó una pistola marca CZ con un cargador y diez municiones. Además, se decomisó la motocicleta en la que se transportaban, con placas M-844MCS, color rojo con negro, modelo 2025. Ninguno de los dos presentó documentos de propiedad del arma ni del vehículo.

Las autoridades investigan si los capturados tenían planificado realizar un ataque armado en el sector o si forman parte de algún grupo delictivo que opera en la zona 8.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
