Visita presidencial a Petén: salud, educación y deporte

El presidente Bernardo Arévalo realizó este miércoles, 1 de octubre, una visita al departamento de Petén, como parte del proceso denominado "Giras a tu tierra", en el marco del cual ha viajado a diferentes localidades para abordar una serie de temas junto con autoridades locales y ministros.
Al inicio de la conferencia que brindó en la isla de Flores, el gobernante indicó que el objetivo de esta gira es acercarse a los problemas reales, no desde los documentos que ve en el despacho, sino conversando con la gente, con las comunidades, los Consejos de Desarrollo y alcaldes.
"Creemos que esta es parte central de la gestión de gobierno, mantener la cercanía de la gente, alimentarse de las perspectivas, opiniones y críticas que existen desde ese nivel", añadió.
En ese sentido, señaló que esta visita a Petén ha tocado muchos temas, pues se trabajan distintas áreas. Una que consideró que tiene directamente relevancia para el bienestar de los niños y niñas, tomando en cuenta que hoy se celebró su día, fue la visita en La Libertad, en la supervisión de la construcción de un centro de atención integral materno infantil (Caimi), que esta ahorita en curso.
De acuerdo con el gobernante, se trata de "un hospitalito", porque tiene quirófano, encamamiento y más áreas. Es un edificio que cuando esté construido va a tener la capacidad de atender a más de 20 mil personas indirectamente, porque va a servir como foco para una red de salud que está integrada por distintos puestos en toda esa zona.
Esto, a su vez, permitirá que al estar funcionando plenamente el centro descargue al hospital de Sayaxché y San Benito de casos que son referidos hasta allá, pero al tener esa capacidad ya no tendrán que viajar hasta allá las personas para recibir atención médica.
"Ese Caimi es resultado, precisamente, de la colaboración entre las autoridades municipales, el Consejo Departamental y el Gobierno central, porque está siendo construido con fondos del Codede. Para quienes preguntan a dónde se están yendo los fondos que se les dan a las municipalidades, extraordinarios, para trabajar en estos temas, pueden ver este centro de salud y el que estábamos supervisando en Sacatepéquez hace dos semanas o el instituto que están construyendo en otro municipio de Sacatepéquez", señaló.
Según dijo, con los fondos del Codede se construyen la obra gris, pero el Ministerio de Salud lo equipa y destina fondos para garantizar su mantenimiento y sostenibilidad, asignando el personal y medicinas necesarios para dar servicio permanente.
Proyectos en educación y recreación
Arévalo indicó que, en Petén, desde 2024, se han remozado 1 mil 227 escuelas y se ha contratado a 710 nuevos docentes, maestros y maestras, que se han unido a la red educativa del departamento. Asimismo, se ha cumplido con programas de apoyo, como los de entrega de útiles escolares y valija didáctica, para garantizar el acceso a la educación de los niños y niñas peteneros.
"La importancia que le estamos asignando al tema de la educación y la recreación para la infancia y la juventud se reflejan en dos grandes proyectos que se van a construir en los próximos años. El primero, estamos empezando el año entrante con la construcción de 10 grandes institutos tecnológicos que van a estar regados en todo el país, uno de los cuales estará ubicado en San Benito Petén", compartió.
También indicó que se tiene previsto crear cinco ciudades deportivas que puedan servir al desarrollo de las habilidades y esparcimiento de los jóvenes, futuros Lester (Martínez), para que vayan a poner el nombre de Petén en alto en las distintas disciplinas y que estará ubicado en Las Cruces, Petén.