 ¡Precaución! Semáforos sin funcionar en zona 10 por falta de energía
Nacionales

¡Precaución! Semáforos sin funcionar en zona 10 por falta de energía

El área afectada es el bulevar Los Próceres.

Compartir:
Los semáforos no están funcionando en sectores de zona 1 por falta de energía., PMT capitalina/Montejo
Los semáforos no están funcionando en sectores de zona 1 por falta de energía. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala pidieron a los conductores movilizarse con precaución debido a que se presentan semáforos sin funcionar en áreas de la zona 10 debido a la falta de servicio de energía eléctrica.

De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito (PMT), el principal punto afectado es el tramo del bulevar Los Próceres y 14 avenida de la referida zona, donde están apagados estos aparatos.

Debido a esta situación, hay presencia de agentes de la institución para regular el paso vehicular en los cruceros y evitar mayores inconvenientes.

Mientras tanto, la PMT indicó qee ya se coordinó con la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, (EEGSA) para el seguimiento respectivo del caso y que se pueda restablecer lo antes posible la conexión.

En Portada

Motorista afectado por lluvias: La llanta me estaba patinando y la corriente crecía mást
Nacionales

Motorista afectado por lluvias: "La llanta me estaba patinando y la corriente crecía más"

08:04 AM, Oct 01
Entradas limitadas para guatemaltecos que quieran asistir al Estadio Cuscatlánt
Deportes

Entradas limitadas para guatemaltecos que quieran asistir al Estadio Cuscatlán

09:41 AM, Oct 01
Cinco heridos tras explosión en vivienda de zona 13t
Nacionales

Cinco heridos tras explosión en vivienda de zona 13

09:25 AM, Oct 01
Día del Niño 2025: Guatemala celebra con arte, juegos y cultura en diversas actividades familiarest
Farándula

Día del Niño 2025: Guatemala celebra con arte, juegos y cultura en diversas actividades familiares

08:14 AM, Oct 01

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos