¡Precaución! Semáforos sin funcionar en zona 10 por falta de energía

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala pidieron a los conductores movilizarse con precaución debido a que se presentan semáforos sin funcionar en áreas de la zona 10 debido a la falta de servicio de energía eléctrica.
De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito (PMT), el principal punto afectado es el tramo del bulevar Los Próceres y 14 avenida de la referida zona, donde están apagados estos aparatos.
Debido a esta situación, hay presencia de agentes de la institución para regular el paso vehicular en los cruceros y evitar mayores inconvenientes.
Mientras tanto, la PMT indicó qee ya se coordinó con la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, (EEGSA) para el seguimiento respectivo del caso y que se pueda restablecer lo antes posible la conexión.