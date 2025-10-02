 PNC arresta a ocho retornados implicados en diversos delitos
Nacionales

PNC captura a ocho retornados señalados de diferentes delitos

Las órdenes de aprehensión contra los guatemaltecos se ejecutaron tras su ingreso al país.

Los guatemaltecos fueron detenidos al momento de ingresar al país., PNC
Los guatemaltecos fueron detenidos al momento de ingresar al país. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron durante horas de la tarde del miércoles, 1 de octubre, a ocho hombres luego de ser retornados desde Estados Unidos por permanecer de forma irregular en aquel territorio. Esto se dio debido a que existían órdenes de aprehensión vigentes contra estas personas por diferentes delitos, incluidos violación y lesiones.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), estas detenciones fueron efectuadas por equipos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC-SAFE), unidad encargada de localizar a prófugos de la justicia.

Los guatemaltecos fueron expulsados de la nación norteamericana por no contar con la documentación migratoria correspondiente, pero también tenían pendientes que resolver ante la justicia guatemalteca.

En ese contexto, tras ingresar al Centro de Recepción de Retornados del Instituto Guatemalteco de Migración, los agentes policiales procedieron a ejecutar las referidas órdenes contra los ciudadanos y los pusieron a disposición de los órganos jurisdiccionales.

Cargos contra los guatemaltecos

La PNC informó que las personas detenidas y los cargos que se les atribuyen son los siguientes:

  • Bonerges Elí Alvisurez Marroquín, de 36 años, por violación, a solicitud de un juzgado de Petén desde el 14 de enero de 2020 y cohecho activo el 28 de octubre del mismo año.
  • Desiderio de Jesús Orantes González, de 29 años, por violación, girada en noviembre de 2018 por un juzgado de Santa Rosa.
  • Anastacio Juárez López, de 36 años, por responsabilidad de conductores, a solicitud de un juzgado de Chinautla, diciembre de 2023.
  • Carmelo Nicolás García López, de 41 años, por negación de asistencia económica, septiembre 2025, emitida por un juzgado de San Marcos.
  • Andrés Jiménez Juan, de 23 años, por violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado, girada en febrero de 2024 por un juzgado de Quetzaltenango.
  • Reyes Bautista Cruz, de 39 años, dos órdenes de captura por violencia contra la mujer en su manifestación física, emitidas por un juzgado de San Marcos en septiembre de 2017 y mayo de 2023.
  • Edson Yulandi Rodas Castillo, de 34 años, por lesiones leves, agosto de 2012, por un juzgado de Huehuetenango
  • Carlos Rubén Hernández Sánchez, de 50 años, por disparos con arma de fuego y lesiones leves en concurso ideal, en marzo de 2012, por un juzgado de Guatemala.

