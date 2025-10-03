 Mujer capturada por asesinato de su presunto acosador
Nacionales

Capturan a mujer señalada de quitarle la vida a su presunto acosador

El caso se registró en Jutiapa, donde un grupo de personas pretendía vapulear a la sindicada.

., PNC
. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer este viernes, 3 de octubre, que una mujer fue capturada en seguimiento a un ataque armado en el que perdió la vida una persona. El operativo se llevó a cabo en el barrio Las Casitas, del municipio de Agua Blanca, Jutiapa.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), la sindicada de 37 años es presunta responsable del crimen cometido contra un hombre de 32 años. Para quitarle la vida en este caso se utilizó un rifle calibre 22mm.

En el informe policial se detalla que la detenida manifestó que el ahora fallecido, junto a sus hijos, constantemente la acosaban sexualmente, psicológicamente y verbalmente. En ese sentido, habría actuado en su defensa.

Los agentes policiales tuvieron que evacuar de inmediato a la detenida del lugar debido a que un grupo de personas pretendía vapulearla.

El arma con la que se habría cometido el crimen fue decomisada por las autoridades y, junto a este indicio, la mujer señalada fue puesta a disposición de los órganos de justicia para esclarecer su situación.

Otras capturas

En las últimas horas se han reportado detenciones por diferentes casos. Uno de estos operativos se llevó a cabo en la aldea Pueblo Nuevo, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, donde investigadores de la PNC recapturaron a un hombre de 43 años sindicado en un juzgado de ese departamento por el delito de asociación ilícita.

El detenido tiene un antecedente del 2023 por ese mismo delito.

En otro caso, en la zona 2 de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, fue capturado un individuo de 26 años por portar ilegalmente una pistola, era retenido por un grupo de repartidores de pedidos que lo acusaba de pedir sus servicios, los cuales no pagaba.

Al momento de su captura presentaba golpes por lo que fue llevado a un centro asistencial bajo custodia policial.

