 Detienen a pasajero con metanfetamina en bus extraurbano
Nacionales

Pasajero viajaba con cargamento de droga, incluída metanfetamina, en bus extraurbano

Al revisar el equipaje de uno de los pasajeros, las autoridades encontraron un maletín con drogas ocultas.

Pasajero viajaba con cargamento de droga, incluída metanfetamina, en bus extraurbano,
Pasajero viajaba con cargamento de droga, incluída metanfetamina, en bus extraurbano / FOTO:

La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, junto con agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA-PNC), interceptó un autobús de transporte extraurbano en el kilómetro 185, jurisdicción de Nuevo San Carlos, donde se le descubrió a un pasajero un cargamento de drogas oculto en un maletín.

Al revisar el equipaje de uno de los pasajeros, las autoridades encontraron 23 paquetes con marihuana y dos bolsas con cristales blanquecinos de metanfetamina, sustancias que dieron positivo en las pruebas de campo. El decomiso equivale a unas 30 libras de marihuana y 4 onzas de metanfetamina listas para su distribución.

En la diligencia fue capturado César S., presunto responsable del traslado de la droga, quien quedó a disposición de juez competente para que enfrente los cargos correspondientes.

La Fiscalía destacó que este tipo de operativos refuerzan la lucha contra el tráfico de drogas en el occidente del país, donde el transporte público ha sido utilizado como medio para movilizar estupefacientes.

