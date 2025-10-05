Lluvias podrían prolongarse hasta diciembre en Guatemala

El mes de octubre suele marcar el inicio de la reducción de lluvias en Guatemala. Sin embargo, este 2025 podría ser distinto. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) advirtió que la presencia del Fenómeno de La Niña, con un 60 % de probabilidad de persistir hasta diciembre, podría mantener precipitaciones arriba de lo normal en varias regiones del país.
Aunque se espera una disminución en la frecuencia e intensidad de las lluvias, estas no se reducirán al nivel habitual para esta época del año, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos en áreas vulnerables.
A esto se suma el ingreso del primer frente frío de la temporada durante octubre, que podría generar más lluvias en el Norte y Caribe, además de descensos de temperatura en el Altiplano Central y Occidente. Estos frentes suelen presentarse desde la segunda quincena de octubre y extenderse hasta marzo, aunque en algunos años alcanzan incluso abril.
Temporada ciclónica continúa activa
La temporada ciclónica también continúa activa. El pronóstico señala que en el Atlántico podrían formarse entre 4 y 10 tormentas, de las cuales entre 2 y 6 alcanzarían categoría de huracán. En el Pacífico se esperan hasta 3 tormentas, algunas con posibilidad de convertirse en huracanes. Las trayectorias de estos fenómenos, advirtió la Conred, solo pueden conocerse una vez se desarrollen.
Ante estas condiciones, el Sistema Conred recomendó a la población:
- Mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la Conred e Insivumeh.
- Preparar la Mochila de las 72 horas.
- Identificar áreas seguras dentro de su comunidad.
- Reportar emergencias al número 119.
La institución recalcó que mantiene monitoreo constante de la evolución de estos fenómenos y llamó a la población a tomar medidas preventivas para reducir riesgos durante los próximos meses.