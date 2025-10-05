 Video muestra como el Río Ixcayá arrastra un vehículo
Nacionales

Videos muestran como el Río Ixcayá arrastra dos vehículos

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes de la furia de la naturaleza en la aldea Belén, del municipio de El Palmar, departamento de Quetzaltenango.

Las imágenes muestran la impresionante fuerza de la naturaleza, por las lluvias recientes., Captura de pantalla.
Las lluvias del pasado sábado favorecieron el incremento del caudal de varios afluentes en el territorio guatemalteco y usuarios de internet compartieron este domingo 5 de octubre de 2025 como la fuerza del Río Ixcayá arrastró un vehículo de granes proporciones. Las imágenes, que fueron captadas desde una vivienda, muestran como la corriente lleva una camioneta todo terreno de color café y vidrios polarizados.

Ante el asombro, las personas que captaron el momento hicieron expresiones de asombro, afirmando "el agua se llevó el carro". Según el video, el incidente se reportó en la aldea Belén, del municipio de El Palmar, departamento de Quetzaltenango.

Hasta el momento no se reportan personas heridas por lo ocurrido con el vehículo. Sin embargo, otros usuarios publicaron otros videos en los que se ve como un camión de carga fue arrastrado por la fuerza del agua.

En las publicaciones, las personas que lograron captar los dramáticos momentos reportaron que el camión fue arrastrado por la fuerza del Río Ixcayá. No obstante, aclararon que este segundo incidente, con el camión de carga, ocurrió la tarde del viernes 3 de octubre de 2025.

Cabe resaltar que, aunque algunos usuarios de las redes sociales consignaron que el río captado era el Pantaleón, tras una revisión se constató que el afluente que causó estos daños materiales es el Ixcayá, que atraviesa el municipio de El Palmar, Quetzaltenango. De hecho, algunas páginas cristianas aprovecharon el incidente para publicar mensajes de tipo religiosos con música creada por iglesias comunitarias.

