 Operativos contra taxis pirata dejan un hombre capturado
Nacionales

Las fuerzas de seguridad se ubicaron en distintos sectores de la zona 15 capitalina para realizar registros a taxis no autorizados.

La PNC reportó una captura en los operativos en el bulevar Vista Hermosa, zona 15 capitalina.
La PNC reportó una captura en los operativos en el bulevar Vista Hermosa, zona 15 capitalina. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de por lo menos cinco comisarías de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron operativos en contra de taxis pirata durante este sábado 4 de octubre de 2025, con el objetivo de prevenir hechos delincuenciales. La institución policial explicó que en las acciones ejecutadas emplearon al personal de las comisarías 11,12,13,14 y 15.

Las fuerzas de seguridad añadieron que en las acciones también participaron otras instituciones, a lo largo del bulevar Vista Hermosa, de la zona 15 capitalina. Los uniformados constataron que las acciones de prevención se realizaron con el objetivo de revisar taxis pirata y motocicletas.

Las autoridades añadieron que durante los procedimientos verificaron que los conductores no transporten objetos ilícitos y que los vehículos estén solventes legalmente; es decir, que no cuenten con algún tipo de reporte o alteración. Durante las acciones de revisión, las autoridades también solicitaron solvencias a los responsables de estos vehículos.

Captura en operativos contra taxis

El operativo, que empezó desde horas de la madrugada, estuvo dividido en tres puntos estratégicos de la zona 15, indicó la PNC. Durante la mañana, las autoridades ya contabilizaban la identificación de más de 100 vehículos.

Asimismo, los uniformados hicieron revisiones y solicitaron solvencias de las personas que identificaban, para ubicar a posibles prófugos de la ley. De esa manera, en uno de los operativos investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas se capturó a un hombre de 25 años, quien tenía orden de captura pendiente de ejecución por los delitos de asociación ilícita y estafa propia.

Las autoridades no descartaron realizar más operativos de este tipo en diferentes rutas donde hay presencia de este tipo de transporte.

