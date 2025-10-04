 Anuncian cierre y desvío en un carril de Calzada Roosevelt
Nacionales

Anuncian cierre y desvío en un carril de Calzada Roosevelt

El CIV explicó que el cierre se realizará para dar paso a los trabajos en el paso a desnivel que se construye en la calzada Roosevelt.

Compartir:
Construcción del paso a desnivel en calzada Roosevelt., CIV
Construcción del paso a desnivel en calzada Roosevelt. / FOTO: CIV

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que el paso estará cerrado en la Calzada Roosevelt y 9ª. avenida de la zona 11, a partir de este sábado 4 de octubre de 2025, desde las 15:00 horas. La cartera añadió que el cierre obedece a los trabajos de edificación de un paso a desnivel en la referida ruta, por lo que se implementarán desvíos temporales.

El CIV explicó que estarán desviando el paso de los vehículos hacia el ingreso del Hospital Roosevelt o El Trébol. La entidad precisó que el primer desvío se ubicará en la 12 avenida "A" hacia la 3ª. calle y 9ª. avenida. Otro desvío se ubicó en la 4ª. calle y 12 avenida.

La entidad resaltó que el cierre en esta arteria vehicular permanecerá hasta las 5:00 horas del domingo y se cerrará un carril sobre la calzada Roosevelt. "Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y utilizar rutas alternas", afirmaron en el CIV.

Cámara de Comercio reconoce decisión del Ejecutivo de vetar el Decreto 07-2025

La normativa aprobada por el Congreso contravenía principios fundamentales de la Constitución señaló dicha cámara.

En Portada

Alcalde Sebastián Siero señala contradicciones en veto presidencial al Decreto 7-2025t
Nacionales

Alcalde Sebastián Siero señala contradicciones en veto presidencial al Decreto 7-2025

09:10 AM, Oct 04
Prevén lluvias de sur a centro del país durante la tardet
Nacionales

Prevén lluvias de sur a centro del país durante la tarde

10:06 AM, Oct 04
Vivian, amiga de Valeria Márquez, recibe críticas por su nuevo look y la culpan de homicidiot
Farándula

Vivian, amiga de Valeria Márquez, recibe críticas por su nuevo look y la culpan de homicidio

08:47 AM, Oct 04
VIDEO. Andrea Álvarez guía el triunfo del Sevilla ante Espanyolt
Deportes

VIDEO. Andrea Álvarez guía el triunfo del Sevilla ante Espanyol

12:26 PM, Oct 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridMundial 2026Futbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos