Anuncian cierre y desvío en un carril de Calzada Roosevelt

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que el paso estará cerrado en la Calzada Roosevelt y 9ª. avenida de la zona 11, a partir de este sábado 4 de octubre de 2025, desde las 15:00 horas. La cartera añadió que el cierre obedece a los trabajos de edificación de un paso a desnivel en la referida ruta, por lo que se implementarán desvíos temporales.
El CIV explicó que estarán desviando el paso de los vehículos hacia el ingreso del Hospital Roosevelt o El Trébol. La entidad precisó que el primer desvío se ubicará en la 12 avenida "A" hacia la 3ª. calle y 9ª. avenida. Otro desvío se ubicó en la 4ª. calle y 12 avenida.
La entidad resaltó que el cierre en esta arteria vehicular permanecerá hasta las 5:00 horas del domingo y se cerrará un carril sobre la calzada Roosevelt. "Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y utilizar rutas alternas", afirmaron en el CIV.