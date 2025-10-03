Cámara de Comercio reconoce decisión del Ejecutivo de vetar el Decreto 07-2025

La Cámara de Comercio de Guatemala a través de un comunicado reconoció y valoró la decisión del Presidente, Bernardo Arévalo, de vetar el Decreto Número 07-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que fue aprobado por el Congreso de la República.
"Como señalamos oportunamente, esta normativa contravenía principios fundamentales de nuestra Constitución, como el de anualidad presupuestaria, al permitir la transferencia automática de recursos de un ejercicio a otro.", indicó la Cámara de Comercio.
Dicha Cámara indicó que de haber entrado en vigor, el Decreto hubiera abierto la puerta a la conformación de fondos públicos paralelos, debilitando la transparencia y la adecuada administración de los recursos del Estado.
La normativa fue avalada por los parlamentarios durante la sesión realizada el pasado lunes 2 de septiembre. Se aprobó de Urgencia Nacional por considerar que permitirá el desarrollo local y comunitario.
Según el Congreso, el nuevo decreto buscaba asegurar que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) puedan continuar utilizando los recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024 para los proyectos de desarrollo que han sido interrumpidos por diversos factores administrativos y técnicos, como la falta de asignación de fondos.
"Vicios"
Desde su aprobación, el Gobierno inició con el análisis del referido decreto, un proceso que profundizó después de recibir oficialmente el mismo para determinar si lo avalaría o no. En medio de esa fase surgió una serie de pronunciamientos de parte de diferentes sectores, la mayoría pidiendo su veto, pero también, en especial los alcaldes, exhortaban a que fuera sancionado.
En tanto, por medio de un comunicado, el Ejecutivo indicó hoy que el análisis realizado a esta normativa permitió advertir "vicios de inconstitucionalidad" que violan los artículos 2, 119, 154, 171 b) y 238 de la Constitución Política de la República.