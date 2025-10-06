 Derrumbe Km 24 Ruta a El Salvador: Obstrucción Total de Carriles
Derrumbe de gran magnitud en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carriles

El deslizamiento de tierra complica la circulación vial en sectores aledaños debido al bloqueo de ambos sentidos en esa ruta.

Derrumbe en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carriles, Cortesía
Derrumbe en km 24 de ruta a El Salvador obstruye los cuatro carriles / FOTO: Cortesía

La madrugada de este lunes, 6 de octubre, se registró un derrumbe en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, el cual ha provocado la obstrucción total de los cuatro carriles y afecta gravemente el tránsito en ambos sentidos.

El deslizamiento de tierra se registró en cercanía del ingreso de la Vía Alterna del Sur (VAS) por lo que conductores buscan otras rutas para ingresar a la Ciudad. 

El Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) realizó una evaluación de daños y análisis de necesidades en vivienda afectada por el flujo de lodo en el caserío El Manzanillo, lote 6, San José Pinula. 

Rutas alternas por derrumbe

Como consecuencia, muchos conductores están tomando rutas alternas como la carretera hacia Boca del Monte, lo que ya está generando congestionamiento en éste sector

Se recomienda:

  • Usar vías alternas con precaución: Avenida Petapa, Aguilar Batres, vía alterna privada.
  • Salir con tiempo adicional
  • Estar atentos a indicaciones de la PMT

Otro derrumbe en Hincapié 

Autoridades de tránsito confirmaron que se registró un nuevo derrumbe en la avenida Hincapié. El deslizamiento de tierra ocurrió en el km 11.4 las cuestas de la referida ruta y conexión con Boca del Monte.

Este hecho obstruye un carril y medio con dirección a la Ciudad de Guatemala.

Agentes de la PMT realizan las coordinaciones correspondientes para retirarlo a la brevedad posible.

