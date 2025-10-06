 Intoxicados por explosión de contenedor con cloro en Retalhuleu
Nacionales

Explosión de contenedor con cloro en Retalhuleu: Nueve intoxicados

Entre los afectados se encuentran siete niños.

., Cruz Roja Guatemalteca
. / FOTO: Cruz Roja Guatemalteca

Un incidente relacionado con el manejo de productos químicos originó este lunes, 6 de octubre, que nueve personas resultaran intoxicadas. Esto ocurrió en el bulevar Centenario, en el departamento de Retalhuleu.

De acuerdo con la información compartida por la Cruz Roja Guatemalteca, en este sector se registró la explosión de un contenedor de hipoclorito de sodio, más conocido como cloro o lejía. Ante esta situación, se solicitó el apoyo de los cuerpos de socorro.

Andrés Lemus, vocero de la institución, explicó que el personal de esa entidad trabajó junto con los Bomberos Voluntarios para brindar asistencia a los afectados.

"Fueron estabilizados y trasladados al hospital nacional de la localidad siete niños y dos adultos de la Escuela Cantón Recuerdo Ocosito, quienes presentaban síntomas de intoxicación", indicó.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles del origen de este incidente.

Los socorristas mantienen presencia en el área donde se dio la explosión mientras se coordina la limpieza y con el objetivo de evitar que más personas puedan resultar afectadas.

