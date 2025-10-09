 Agente de la PMT protege a un niño durante percance vial
Nacionales

Cámara capta a agente de la PMT protegiendo a un niño durante accidente de tránsito

Las imágenes muestran cómo el niño se mantiene tranquilo en los brazos del oficial, lo que refleja la confianza que generó el gesto del uniformado.

Video muestra a agente de tránsito protegiendo a un niño durante accidente., Captura de pantalla video Facebook.
Video muestra a agente de tránsito protegiendo a un niño durante accidente. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula en redes sociales ha captado un acto de solidaridad por parte de un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala. La grabación, registrada el pasado miércoles en algún punto de la capital, muestra al oficial cargando y resguardando a un niño mientras su padre atendía un accidente vial.

Según los testigos que compartieron las imágenes, el agente no solo se encargó de cuidar al menor, sino que también permaneció atento a la situación del tránsito, asegurando que la zona permaneciera segura mientras se resolvía el incidente. Las imágenes muestran cómo el niño se mantiene tranquilo en los brazos del oficial, lo que refleja la confianza que generó el gesto del uniformado.

El video se volvió viral rápidamente, con miles de usuarios resaltando la empatía y dedicación del oficial. Aunque se desconoce el lugar exacto del suceso y la identidad del agente y del menor, la grabación evidencia cómo la labor de los miembros de la PMT trasciende la regulación del tráfico y el control vial, mostrando una faceta cercana y protectora hacia los ciudadanos.

Usuarios en redes comentaron que escenas como esta ayudan a humanizar la imagen de los cuerpos de tránsito, destacando que los agentes no solo están para sancionar o regular, sino también para ofrecer apoyo en situaciones imprevistas que involucran a los más vulnerables.

Gesto viral de agente municipal 

A finales de agosto también se viralizó otra acción destacable de un miembro de la Policía Municipal. En esa ocasión, una agente ayudó a una mujer de la tercera edad con discapacidad visual a realizar una llamada desde un teléfono público en zona 1 capitalina.

Quienes presenciaron el gesto lo describieron como una acción sencilla, pero cargada de un enorme valor humano. La identidad tanto de la mujer como de la agente aún se desconoce, pero la escena refleja la importancia de la labor diaria de los policías municipales, quienes no resguardan espacios públicos, sino también ofrecen apoyo cercano en momentos de vulnerabilidad.

El gesto de una oficial de la Policía Municipal que conmueve a la zona 1

Agente municipal genera admiración con su actitud en zona 1.

