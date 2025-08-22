 Gesto viral oficial de la Policía Municipal en zona 1
Imagen con fines ilustrativos / FOTO: Muniguate.

El pasado 20 de agosto, en la 8a. calle y 1a. avenida de la zona 1 capitalina, una agente de la Policía Municipal (PM) de la Municipalidad de Guatemala protagonizó una escena que rápidamente se convirtió en motivo de admiración en redes sociales.

Una mujer de la tercera edad, vestida de celeste y con discapacidad visual, enfrentaba una emergencia: necesitaba realizar una llamada telefónica, pero no contaba con saldo en su celular. La única opción era un teléfono público cercano, aunque ella no sabía cómo utilizarlo.

Al notar la situación, la agente no dudó en acercarse y ofrecerle ayuda. Con paciencia y empatía, la uniformada explicó el funcionamiento del aparato, permaneció a su lado hasta que la llamada fue atendida, y le brindó palabras de seguridad y confianza mientras sostenía el teléfono para que la mujer pudiera comunicarse.

Foto embed
Agente de la PM con noble gesto. - Facebook/La Parroquia.

Quienes presenciaron el gesto lo describieron como una acción sencilla, pero cargada de un enorme valor humano. En redes sociales, varios usuarios resaltaron que actos como este devuelven la esperanza de que todavía existen personas con corazones nobles, dispuestas a marcar la diferencia en la vida de los demás.

La identidad tanto de la mujer como de la agente aún se desconoce, pero la escena refleja la importancia de la labor diaria de los policías municipales, quienes no resguardan espacios públicos, sino también ofrecen apoyo cercano en momentos de vulnerabilidad.

Objetivo de la Policía Municipal 

De acuerdo con la Municipalidad de Guatemala, la misión de la Policía Municipal es minimizar las amenazas que atenten contra la vida e integridad de los vecinos, resguardando los espacios donde se prestan servicios y actividades municipales. Entre sus funciones destacan el control del espacio público, la asistencia en emergencias, el apoyo a personas con capacidades especiales y el acompañamiento a unidades de socorro.

Actualmente, la institución cuenta con más de mil agentes distribuidos en alrededor de 290 puestos en la Ciudad de Guatemala, según datos de la alcaldía metropolitana. 

