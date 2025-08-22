 ¿Qué significa realmente el trend de Ojitos Mentirosos?
Viral

¿Qué significa realmente el trend de Ojitos Mentirosos?

El simbolismo detrás de "Ojitos Mentirosos" en TikTok.

Compartir:
Trend de TikTok., Redes sociales.
Trend de TikTok. / FOTO: Redes sociales.

La canción "Ojitos Mentirosos" se convirtió en el centro de una tendencia viral en TikTok. Cientos de jóvenes, disfrazados de payasos, recorren las calles de sus ciudades al ritmo de esta cumbia clásica. Aunque a simple vista parece un reto divertido, el fenómeno encierra un simbolismo más profundo, cargado de tristeza y precariedad.

El creador de contenido Giordano Ortega explica que la dinámica no solo busca entretener, sino también reflejar una realidad compartida por miles de personas en Latinoamérica.

El símbolo del payaso no sólo representa risa, también se puede relacionar con la precariedad. Es la imagen de una persona que trata de hacer reír a los demás, incluso cuando su vida está completamente destrozada", señaló.

Los videos muestran una contradicción evidente: detrás del maquillaje colorido y los vestuarios llamativos, aparecen escenarios con calles deterioradas, paredes grafiteadas y entornos inseguros. Esta mezcla de alegría y dolor conecta con los usuarios, quienes encuentran en el payaso una metáfora de la soledad y la dureza de la vida cotidiana.

@nikogarcia._

Ojitos Mentirosos - San Cristóbal de la Casas 🏡✨ Model: @eduardo gracias por jalar a grabar esto 🤝🏻✨ #ojitosmentirosos #mexico #sancristobaldelascasas #trend #vivamexico

♬ sonido original - Caín Guzmán

Trend inspirado en película mexicana 

El trend está inspirado en la película mexicana "Chicuarotes" (2019), dirigida por Gael García Bernal, que narra la historia de dos adolescentes que, disfrazados de payasos, intentan sobrevivir en un ambiente dominado por la violencia y la falta de oportunidades.

La pieza musical que acompaña el reto, "Ojitos Mentirosos", es interpretada por el grupo Tropicalisímo Apache, una de las bandas más reconocidas de cumbia en la región. Su ritmo bailable y su letra sobre el desamor y la desilusión refuerzan la dualidad entre fiesta y melancolía que caracteriza la tendencia.

@ladeprodu

"Ojitos mentirosos" Va la recomendación del día 🔥🎥. #ojitosmentirosos #chicuarotes #trend #gaelgarciabernal

♬ sonido original - LadeProdu

En última instancia, este fenómeno viral demuestra cómo, detrás del maquillaje y el humor, persisten heridas invisibles. El trend "Ojitos Mentirosos" refleja que, en muchas ocasiones, la alegría pública sirve para encubrir la tristeza personal.

En Portada

Reos se amotinan en cárceles El Boquerón y Pavoncitot
Nacionales

Reos se amotinan en cárceles El Boquerón y Pavoncito

08:05 AM, Ago 22
Robert Lewandowski se entrena con normalidad en el Barcelonat
Deportes

Robert Lewandowski se entrena con normalidad en el Barcelona

08:18 AM, Ago 22
Guatemalteco muere a causa de asalto en Tennessee, EE. UU.t
Nacionales

Guatemalteco muere a causa de asalto en Tennessee, EE. UU.

07:13 AM, Ago 22
Sismo de magnitud 7.5 se registra entre la Antártida y Chilet
Internacionales

Sismo de magnitud 7.5 se registra entre la Antártida y Chile

07:08 AM, Ago 22

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoSeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos