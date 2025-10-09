 Descubren tres cuerpos en ruta al Atlántico: Detalles
Nacionales

Hallan tres cuerpos en la vía pública en ruta al Atlántico

Las víctimas se encontraban envueltas en nailon.

Las víctimas fueron encontradas a un costado de la carretera al Atlántico., Bomberos Municipales Departamentales
Las víctimas fueron encontradas a un costado de la carretera al Atlántico. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Los cuerpos de tres personas fallecidas fueron localizados este jueves, 9 de octubre, en el kilómetro 20 de la ruta al Atlántico. Estaban abandonados a un costado de la ruta y envueltos en nailon.

Los transeúntes se percataron de algo inusual en el sector, ya que pudieron observar ciertos bultos entre la vegetación. En ese sentido, solicitaron el apoyo de los Bomberos Municipales Departamentales, que de inmediato trasladaron personal al área.

Los elementos de la estación de El Fiscal constataron que se trataba de los cadáveres de tres personas. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas ni las posibles causas de su fallecimiento, tomando en cuenta la forma en que fueron encontradas.

"El personal se encuentran en el lugar en espera de las autoridades correspondientes", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

La población del área se encuentra consternada ante el hecho. Por su parte, las autoridades han acordonado el área para preservar la escena mientras se realiza el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de evidencias.

Los agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil se han hecho presentes para iniciar las diligencias correspondientes. Se espera que se brinden más detalles una vez concluyan las pericias y el traslado de los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinarán las causas de muerte.

