Motorista muere tras accidente en Villa Canales

Un motorista murió en el marco de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este jueves, 9 de octubre, en el kilómetro 16.5 de la carretera de Villa Canales, Guatemala, específicamente en el área de ingreso a la colonia de Villa Hermosa.
De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, por causas no establecidas, el conductor perdió el control del manubrio e impactó en la parte trasera de un transporte colectivo.
Los transeúntes se comunicaron de inmediato con la institución de socorro al notar que esta persona había resultado herida y permanecía en estado inconsciente sobre la cinta asfáltica. Por su parte, la institución envió unidades de emergencia.
"Cuando los técnicos en urgencias médicas hicieron la verificación correspondiente, determinaron que lamentablemente el motorista ya no contaba con signos vitales, por lo que se procede a notificar a las autoridades para las diligencias correspondientes", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) para iniciar con las averiguaciones del caso y gestionar el traslado del cuerpo del afectado hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Guatemala registró casi 10 mil muertes por accidentes en últimos cinco años
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación. Además, recientemente anunció el lanzamiento de una campaña enfocada en fortalecer la educación y responsabilidad vial.
La información de la referida entidad detalla que en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.
Como una medida de buscar transformar la cultura vial y evitar que se sigan perdiendo vidas, el Gobierno lanzó la campaña nacional "Súmate a la Prevención".
"Esta campaña fue realizada pensando en los conductores de autobuses extraurbanos y de transporte de carga pesada y cómo cada uno de ellos puede evitar accidentes
de tránsito en las carreteras, por lo que los materiales fueron validados con gremiales de transportistas de ambos sectores", explicó el CIV al respecto.