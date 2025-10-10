Instalarán puente Bailey tras colapso de estructura en Suchitepéquez

El titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Miguel Ángel Díaz, brindó detalles este viernes 10 de octubre sobre la situación en el kilómetro 132 de la CA-2 Occidente, en el departamento de Suchitepéquez, donde se registró el colapso del puente Mocá.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el funcionario indicó que el 22 de agosto esta estructura tuvo un primer daño y ayer fue el colapso total, en el que se desplazó y derrapó definitivamente.
Recordó que, el pasado 24 de junio, un tráiler impactó sobre la estructura del puente, debilitándola y sacándola de sus bases. Al respecto, la cartera se encontraba estudiando la manera de estabilizarla, pero "era ya imposible", según sus palabras.
En ese sentido, Díaz indicó que lo que procede es que ese puente que colapsó sea removido en el mediano plazo y se instale lo más pronto posible un puente Bailey para continuar la viabilidad. Aseguró que ya ha dado instrucciones a la viceministra a cargo para que se cumpla con estas acciones.
Por ahora, se tiene habilitado el paso sobre el puente que está ubicado a la par del Mocá y, además, se tiene un carril reversible y un paso alterno que permite que no se detenga la transitabilidad en el sector.