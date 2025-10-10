SISA Seguros da el gran salto a Guatemala tras adquirir Aseguradora Confío

SISA Seguros, la aseguradora líder en El Salvador, ha anunciado oficialmente su entrada al mercado guatemalteco tras la adquisición exitosa de Aseguradora Confío. Esta transacción se formalizó con la autorización del cambio de nombre por parte de la Superintendencia de Bancos (SIB), marcando un paso significativo hacia la expansión regional de la empresa.
El arribo de SISA Seguros a Guatemala muestra su compromiso con el crecimiento y desarrollo económico de la región, manifestando una sólida confianza en el potencial de la economía guatemalteca.
La compañía no solo busca posicionarse en este nuevo mercado, sino también enriquecer la oferta de productos de seguros que beneficien a la población local.
La transición de Aseguradora Confío a SISA Seguros será completamente transparente para los clientes actuales. Las operaciones y condiciones de las pólizas existentes se mantendrán sin cambios, garantizando la continuidad en la atención y un servicio más personalizado.
"Nuestro objetivo es mejorar la experiencia del cliente, fortalecer los canales de atención, ofreciendo soluciones innovadoras que respondan a las necesidades del mercado guatemalteco", manifestó el Lic. Eduardo Montenegro Palomo, Presidente del Consejo de Administración de SISA Seguros.
Para facilitar el acceso a sus servicios, SISA Seguros Guatemala ya ha establecido oficinas en diversas regiones del país. Estas incluyen:
- Agencia Central (Zona 10)
- Agencia Quiché
- Agencia Huehuetenango
- Agencia Coatepeque
- Agencia Xela en Quetzaltenango
Los interesados en obtener más información sobre productos, horarios de atención y formas de contacto podrán visitar su sitio web o comunicarse al teléfono 2279-7000. La compañía también permite a los consumidores cotizar y adquirir seguros a través de sus intermediarios de confianza.
Variedad de productos
El catálogo de productos que ofrecerá SISA Seguros Guatemala se destacará por su relación calidad-precio y una amplia gama de coberturas. Entre sus ofertas se encuentran seguros de automotores, pólizas contra incendio, seguros de residencial, transporte terrestre, exportaciones y otros tipos de seguros diversos. En el ámbito de seguros de personas, se incluirán opciones como ConfioPlus, Vida Increíble y distintas modalidades de seguros de salud, tanto individuales como colectivos.
SISA Seguros se presenta como una compañía con una sólida reputación financiera, respaldada por altas calificaciones de riesgo. Esta fortaleza resalta su capacidad de pago y compromiso a largo plazo con sus asegurados. La adquisición de Aseguradora Confío forma parte de la estrategia de expansión de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, grupo propietario de la aseguradora.
"Nos sentimos afortunados de tener la oportunidad de servir a los guatemaltecos a través de productos innovadores, los mejores precios y las mejores coberturas, centrando todos nuestros esfuerzos en ofrecer excelencia en el servicio a nuestros clientes", concluyó Eduardo Montenegro Palomo.SISA Seguros da el gran salto a Guatemala tras adquirir Aseguradora Confío
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*