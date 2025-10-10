 SISA Seguros da el gran salto a Guatemala tras adquirir Aseguradora Confío
Empresas

SISA Seguros da el gran salto a Guatemala tras adquirir Aseguradora Confío

Las operaciones y condiciones de las pólizas existentes se mantendrán sin cambios, garantizando la continuidad en la atención y un servicio más personalizado.

Compartir:
SISA Seguros anuncia el inicio oficial de sus operaciones en Guatemala., Foto Alex Meoño
SISA Seguros anuncia el inicio oficial de sus operaciones en Guatemala. / FOTO: Foto Alex Meoño

SISA Seguros, la aseguradora líder en El Salvador, ha anunciado oficialmente su entrada al mercado guatemalteco tras la adquisición exitosa de Aseguradora Confío. Esta transacción se formalizó con la autorización del cambio de nombre por parte de la Superintendencia de Bancos (SIB), marcando un paso significativo hacia la expansión regional de la empresa.

El arribo de SISA Seguros a Guatemala muestra su compromiso con el crecimiento y desarrollo económico de la región, manifestando una sólida confianza en el potencial de la economía guatemalteca.

La compañía no solo busca posicionarse en este nuevo mercado, sino también enriquecer la oferta de productos de seguros que beneficien a la población local.

La transición de Aseguradora Confío a SISA Seguros será completamente transparente para los clientes actuales. Las operaciones y condiciones de las pólizas existentes se mantendrán sin cambios, garantizando la continuidad en la atención y un servicio más personalizado.

"Nuestro objetivo es mejorar la experiencia del cliente, fortalecer los canales de atención, ofreciendo soluciones innovadoras que respondan a las necesidades del mercado guatemalteco", manifestó el Lic. Eduardo Montenegro Palomo, Presidente del Consejo de Administración de SISA Seguros.

Para facilitar el acceso a sus servicios, SISA Seguros Guatemala ya ha establecido oficinas en diversas regiones del país. Estas incluyen:

  • Agencia Central (Zona 10)
  • Agencia Quiché
  • Agencia Huehuetenango
  • Agencia Coatepeque
  • Agencia Xela en Quetzaltenango

Los interesados en obtener más información sobre productos, horarios de atención y formas de contacto podrán visitar su sitio web o comunicarse al teléfono 2279-7000. La compañía también permite a los consumidores cotizar y adquirir seguros a través de sus intermediarios de confianza.

Variedad de productos 

El catálogo de productos que ofrecerá SISA Seguros Guatemala se destacará por su relación calidad-precio y una amplia gama de coberturas. Entre sus ofertas se encuentran seguros de automotores, pólizas contra incendio, seguros de residencial, transporte terrestre, exportaciones y otros tipos de seguros diversos. En el ámbito de seguros de personas, se incluirán opciones como ConfioPlus, Vida Increíble y distintas modalidades de seguros de salud, tanto individuales como colectivos.

SISA Seguros se presenta como una compañía con una sólida reputación financiera, respaldada por altas calificaciones de riesgo. Esta fortaleza resalta su capacidad de pago y compromiso a largo plazo con sus asegurados. La adquisición de Aseguradora Confío forma parte de la estrategia de expansión de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, grupo propietario de la aseguradora.

"Nos sentimos afortunados de tener la oportunidad de servir a los guatemaltecos a través de productos innovadores, los mejores precios y las mejores coberturas, centrando todos nuestros esfuerzos en ofrecer excelencia en el servicio a nuestros clientes", concluyó Eduardo Montenegro Palomo.SISA Seguros da el gran salto a Guatemala tras adquirir Aseguradora Confío

Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*

En Portada

Tena: Duele mucho perder los dos puntos así en el último minutot
Deportes

Tena: "Duele mucho perder los dos puntos así en el último minuto"

06:01 PM, Oct 10
Panamá derrota a El Salvador y resurge en el camino al Mundial t
Deportes

Panamá derrota a El Salvador y resurge en el camino al Mundial

09:11 PM, Oct 10
Gobierno presenta amparo para hacer valer veto presidencialt
Nacionales

Gobierno presenta amparo para hacer valer veto presidencial

09:07 PM, Oct 10
Organizaciones sociales denuncian violencia sistemática contra las niñast
Nacionales

Organizaciones sociales denuncian "violencia sistemática" contra las niñas

07:48 PM, Oct 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalredes socialesReal MadridSeguridad vialLiga NacionalLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos