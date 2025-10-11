Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria

El Comité Permanente de Exposiciones (COPEREX) del Parque de la Industria celebró su tercera jornada de la salud durante este sábado 11 de octubre de 2025. El vocero de COPEREX, Sebastián Chavarría, informó que todos los servicios son gratuitos, gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas.
Chavarría añadió que en las instalaciones del Parque de la Industria cuentan con análisis de laboratorio, ultra sonidos, atención a pacientes diabéticos y otras especialidades sin costo. El comunicador explicó que la jornada de la salud que celebran se extenderá hasta el próximo domingo desde las 8:00 a las 15:00 horas.
Asimismo, reveló que la actividad culminará este sábado a las 15:00 horas y que todos los visitantes serán bienvenidos. En un recorrido por las instalaciones, se pudo constatar que en el lugar hay atención para pacientes que necesiten apoyo en exámenes de la vista, control del azúcar, presión, colesterol y triglicéridos, entre otros.
En el área, profesionales de la salud atienden a los pacientes en módulos del IGSS, clínicas del Estado y de las principales universidades del país. Chavarría precisó que la jornada de la salud se ubica en el área 11-9 del salón 9 del Parque de la Industria y que el ingreso es totalmente gratuito.
En total, el comunicador indicó que cuentan con el apoyo de más de 40 instituciones públicas y privadas, que ocupan más de 80 estands y 30 especialidades médicas, entre las que están medicina general de adultos y niños, medicina interna, traumatología, oftalmología, odontología, oncología, fisioterapia, clínicas del corazón y de nutrición entre otras.
Más servicios de salud
Para los niños de la casa, la jornada de salud ofrece especialidades de pediatría, control de peso y talla, evaluación y reemplazo neurológico, monitoreo de signos y obstetricia para mujeres embarazadas y madres, entre otras especializadas.
En cuanto a la salud preventiva, Chavarría indicó que tendrán charlas informativas acerca de la salud ocular y auditiva, afecciones y resequedad de la piel para para personas con diabetes. En cuanto a la planificación familiar ofrecen charlas de métodos anticonceptivos, entrega de medicamentos, víveres y equipo médico ambulatorio, entre otros.
Con imágenes del fotoperiodista Alex Meoño.