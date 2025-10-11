 Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria
Nacionales

Fotos: Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria

Todos los servicios de salud son gratuitos en la tercera jornada de la salud, que se celebra en el Parque de la Industria en los siguientes días.

Compartir:
Todos los servicios son gratuitos durante la 3a. jornada de la salud organizada por COPEREX en el Parque de la Industria., Alex Meoño
Todos los servicios son gratuitos durante la 3a. jornada de la salud organizada por COPEREX en el Parque de la Industria. / FOTO: Alex Meoño

El Comité Permanente de Exposiciones (COPEREX) del Parque de la Industria celebró su tercera jornada de la salud durante este sábado 11 de octubre de 2025. El vocero de COPEREX, Sebastián Chavarría, informó que todos los servicios son gratuitos, gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas.

Chavarría añadió que en las instalaciones del Parque de la Industria cuentan con análisis de laboratorio, ultra sonidos, atención a pacientes diabéticos y otras especialidades sin costo. El comunicador explicó que la jornada de la salud que celebran se extenderá hasta el próximo domingo desde las 8:00 a las 15:00 horas.

Asimismo, reveló que la actividad culminará este sábado a las 15:00 horas y que todos los visitantes serán bienvenidos. En un recorrido por las instalaciones, se pudo constatar que en el lugar hay atención para pacientes que necesiten apoyo en exámenes de la vista, control del azúcar, presión, colesterol y triglicéridos, entre otros.

En el área, profesionales de la salud atienden a los pacientes en módulos del IGSS, clínicas del Estado y de las principales universidades del país. Chavarría precisó que la jornada de la salud se ubica en el área 11-9 del salón 9 del Parque de la Industria y que el ingreso es totalmente gratuito.

En total, el comunicador indicó que cuentan con el apoyo de más de 40 instituciones públicas y privadas, que ocupan más de 80 estands y 30 especialidades médicas, entre las que están medicina general de adultos y niños, medicina interna, traumatología, oftalmología, odontología, oncología, fisioterapia, clínicas del corazón y de nutrición entre otras.

Más servicios de salud

Para los niños de la casa, la jornada de salud ofrece especialidades de pediatría, control de peso y talla, evaluación y reemplazo neurológico, monitoreo de signos y obstetricia para mujeres embarazadas y madres, entre otras especializadas.

En cuanto a la salud preventiva, Chavarría indicó que tendrán charlas informativas acerca de la salud ocular y auditiva, afecciones y resequedad de la piel para para personas con diabetes. En cuanto a la planificación familiar ofrecen charlas de métodos anticonceptivos, entrega de medicamentos, víveres y equipo médico ambulatorio, entre otros.

Continúan tareas de limpieza en km. 24 ruta a El Salvador

Autoridades implementan medidas de seguridad para trabajadores y maquinaria en el deslizamiento del kilómetro 24 de la ruta a El Salvador.

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Con imágenes del fotoperiodista Alex Meoño.

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria | Álex Meoño

Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria / Álex Meoño

En Portada

Fotos: Niñas piden por sus derechos en la Plaza de la Constituciónt
Nacionales

Fotos: Niñas piden por sus derechos en la Plaza de la Constitución

12:30 PM, Oct 11
Muere el ícono del cine, Diane Keaton, a los 79 añost
Farándula

Muere el ícono del cine, Diane Keaton, a los 79 años

01:19 PM, Oct 11
El cierre de Gobierno en EE. UU. deja los primeros despidos, retrasos y amenaza a las tropast
Internacionales

El cierre de Gobierno en EE. UU. deja los primeros despidos, retrasos y amenaza a las tropas

10:01 AM, Oct 11
Italia gana, pero sigue en crisis rumbo al Mundialt
Deportes

Italia gana, pero sigue en crisis rumbo al Mundial

03:39 PM, Oct 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesReal MadridEE.UU.#liganacionalSeguridad vialLluviasFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos