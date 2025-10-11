Continúan tareas de limpieza en km. 24 ruta a El Salvador

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (COVIAL-CIV) informó este sábado 11 de octubre de 2025 que continuarán con las tareas de limpieza del derrumbe que se originó en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador. Las autoridades añadieron que en el lugar colocaron algunos contenedores, como medida de prevención, para resguardar la seguridad del personal operativo y de la maquinaria en el lugar.
Asimismo, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldés, informó que en el área donde se originó el deslizamiento se construía un complejo comercial que incluía la instalación de una gasolinera. En ese sentido, el CIV explicó que solo trabajarán 40 metros hacia adentro del terreno privado y el resto de las labores corresponderán a los dueños del área.
Cabe resaltar que el Ministerio Público (MP) inició investigaciones de oficio en este lugar para dilucidar las responsabilidades dentro del terreno privado. El presidente, Bernardo Arévalo, también había mencionado que se detectaron trabajos no autorizados en el cerro.
Esas acciones que no contaban con autorización habrían dado origen al deslizamiento de gran magnitud que ha mantenido el paso cerrado por el sector.
