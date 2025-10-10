Obras no autorizadas en ruta a El Salvador: ¿Qué se sabe?

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, reveló este viernes 10 de octubre que en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador se estaban construyendo un centro comercial y una gasolinera sin contar con permiso municipal ni ambiental.
Días atrás, el presidente Bernardo Arévalo había mencionado que se detectaron trabajos no autorizados en el cerro, mismos que habrían dado origen al deslizamiento de gran magnitud que cubrió el ha mantenido por casi cinco días el paso cerrado
"Lo que estamos viendo en ese lugar es el efecto de una obra en un cerro que, hasta donde nosotros entendemos y de acuerdo con la información que nos ha dado la municipalidad local, se estaba realizando sin las licencias correspondientes. Es decir, no tenía una licencia, hasta donde sabemos, ni un estudio del efecto que tendría su trabajo civil en el cerro en caso de lluvias", dijo Arévalo en cuanto al posible origen de este derrumbe.
"Lo que estamos viendo es, precisamente, el efecto de la ausencia de información al respecto", añadió. A su vez, recordó la importancia de contar con el sentido que tienen los estudios del impacto ambiental y de la Conred para identificar los riesgos que se pueden generar por algún tipo de construcciones.
Señalan responsabilidad del propietario
Este viernes durante la conferencia de "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, Ogaldes mencionó que ante lo ocurrido se responsabiliza al dueño de la propiedad por el deslizamiento ocurrido, porque dejó la montaña a 90 grados sin ninguna protección. Según la funcionaria, ya se tiene identificado al propietario del terreno y se hará el seguimiento correspondiente del caso, a través de las instituciones respectivas.
"Nosotros tenemos conocimiento que es un terreno privado y se estaban construyendo una gasolinera y un centro comercial. Lamentablemente, la obra no tenía ni licencia municipal ni del Ministerio de Ambiente tenía licencia ambiental. Realmente es responsabilidad del propietario hacer la obra, porque lo que sucedió en el tramo carretero es que dejó la montaña a 90 grados, sin ninguna protección y eso provocó el deslizamiento", indicó.
CIV analiza denuncia
El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, indicó que esa institución tiene la responsabilidad de mantener expeditas las carreteras y, en el caso de esta ruta que es centroamericana, solo pueden intervenir del borde 40 metros hacia cada lado.
"Más allá de eso, corresponde al dueño del terreno efectuar los trabajos que se necesitan y, en este caso, nosotros no vamos a intervenir. En todo caso, lo que estamos haciendo en este momento con nuestro equipo jurídico es analizar y vamos a presentar una denuncia por haber afectado la carretera centroamericana que ha imposibilitado el libre tránsito de mercancías y de personas", dijo.
"Estamos trabajando en ello y hacia eso vamos. Y no vamos a intervenir más allá de las competencias que tenemos dentro de las carreteras, los derechos de vía se deben respetar y en este caso no se respetó", puntualizó.