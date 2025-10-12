 CACIF subraya que la fuga de reos es una grave amenaza
Nacionales

CACIF subraya que la fuga de reos es una grave amenaza

El CACIF reaccionó afirmando que Guatemala exige justicia y certeza de castigo, tras conocer de la fuga de 20 reos de Fraijanes II.

Imagen con fines ilustrativos., Archivo.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) reaccionó este domingo 12 de octubre de 2025 a la fuga de 20 reclusos del penal Fraijanes II, dado a conocer por las autoridades del Sistema Penitenciario. En un comunicado, la entidad declaró que "la fuga masiva de reos peligrosos en la cárcel Fraijanes II —miembros de estructuras criminales catalogadas como organizaciones terroristas por el gobierno de los Estados Unidos— constituye una grave amenaza a la seguridad nacional y un riesgo latente para la seguridad internacional".

Este hecho revela una alarmante negligencia y un nivel de descontrol inaceptable por parte de las máximas autoridades del Ministerio de Gobernación", consideró el CACIF.

Asimismo, la entidad prosiguió destacando que "la ciudadanía merece explicaciones claras y acciones contundentes con relación a estos hechos".

El citado comité afirmó que, "desde el sector productivo organizado, exigimos medidas inmediatas y efectivas":

  • La pronta recaptura de los delincuentes.
  • Una investigación exhaustiva que alcance toda la cadena de mando involucrada.
  • La aplicación rigurosa de la ley, conforme al orden constitucional, para quienes resulten responsables por acción u omisión.

"Este episodio no puede quedar en la impunidad. El Estado de Derecho debe prevalecer en nuestra República", exigió.

Además, la organización declaró que "Guatemala exige liderazgo firme, transparencia y compromiso con la justicia".

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes II

La PNC y el SP realizaron un operativo nocturno en el penal de Fraijanes II, para prevenir posibles fugas.

