Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes II

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) apoyaron a elementos del Sistema Penitenciario para desarrollar una requisa preventiva en la cárcel Fraijanes II, desde la noche del pasado sábado hasta la mañana de este domingo 12 de octubre de 2025. Según las autoridades, estas acciones fueron totalmente preventivas y se enfocaron en prevenir posibles fugas y la permanencia de otros ilícitos en el penal.
En un comunicado, la PNC explicó que las acciones también buscaron el prevenir disturbios y mantener el orden dentro del centro carcelario. Los operativos se ejecutaron en "cinco sectores del recinto, verificando que no existan riesgos de fuga ni motines que comprometan la seguridad", notificó la PNC.
Mientras tanto, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley del Régimen Penitenciario, Decreto No. 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala, se ejecutaron las requisas gracias a información estratégica obtenida.
Presidios argumentó que la citada ley "le confiere la responsabilidad de mantener la custodia, seguridad y resguardo de las personas privadas de libertad, así como proteger a la sociedad".
"Derivado de información estratégica generada por las Unidades de Inteligencia Penitenciaria, se ordenó la ejecución de una requisa inmediata en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Fraijanes II, con el propósito de prevenir posibles acciones de fuga, neutralizar amenazas internas y garantizar la seguridad y el orden institucional", informaron.
Reiteran compromiso de dar seguridad a la población
La DGSP indicó que "estas acciones forman parte de la Estrategia de Prevención y Combate a las Extorsiones, en coordinación con las autoridades del Ministerio de Gobernación, y se enmarcan en los principios de seguridad, legalidad y disciplina establecidos en la normativa penitenciaria vigente".
Las autoridades reiteraron "su compromiso de mantener el control, la gobernanza y la transparencia dentro de los centros carcelarios del país, en observancia del orden jurídico nacional y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad".
Por su lado, la PNC informó que en el operativo participaron 500 agentes, entre guardias penitenciarios y miembros de unidades élite de la PNC, incluyendo la DEIC, DIPANDA, FEP y la División de Información Policial.
Ofrecen transparencia tras requisa en Fraijanes II
Asimismo, las autoridades giraron una convocatoria para una conferencia de prensa a las 10:00 horas de este domingo 12 de octubre de 2025, para ofrecer detalles del operativo.
Se espera que las autoridades den detalles de los hallazgos en el operativo y de los resultados de la actividad. En sus redes sociales, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ofreció transparencia para dar la información de los hallazgos en el penal.