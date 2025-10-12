 Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes II
Nacionales

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes II

La PNC y el SP realizaron un operativo nocturno en el penal de Fraijanes II, para prevenir posibles fugas.

Compartir:
Durante el procedimiento, la PNC compartió imágenes del interior del centro carcelario Fraijanes II., PNC de Guatemala.
Durante el procedimiento, la PNC compartió imágenes del interior del centro carcelario Fraijanes II. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) apoyaron a elementos del Sistema Penitenciario para desarrollar una requisa preventiva en la cárcel Fraijanes II, desde la noche del pasado sábado hasta la mañana de este domingo 12 de octubre de 2025. Según las autoridades, estas acciones fueron totalmente preventivas y se enfocaron en prevenir posibles fugas y la permanencia de otros ilícitos en el penal.

En un comunicado, la PNC explicó que las acciones también buscaron el prevenir disturbios y mantener el orden dentro del centro carcelario. Los operativos se ejecutaron en "cinco sectores del recinto, verificando que no existan riesgos de fuga ni motines que comprometan la seguridad", notificó la PNC.

Mientras tanto, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley del Régimen Penitenciario, Decreto No. 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala, se ejecutaron las requisas gracias a información estratégica obtenida.

Presidios argumentó que la citada ley "le confiere la responsabilidad de mantener la custodia, seguridad y resguardo de las personas privadas de libertad, así como proteger a la sociedad".

"Derivado de información estratégica generada por las Unidades de Inteligencia Penitenciaria, se ordenó la ejecución de una requisa inmediata en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Fraijanes II, con el propósito de prevenir posibles acciones de fuga, neutralizar amenazas internas y garantizar la seguridad y el orden institucional", informaron.

Reiteran compromiso de dar seguridad a la población

La DGSP indicó que "estas acciones forman parte de la Estrategia de Prevención y Combate a las Extorsiones, en coordinación con las autoridades del Ministerio de Gobernación, y se enmarcan en los principios de seguridad, legalidad y disciplina establecidos en la normativa penitenciaria vigente".

Las autoridades reiteraron "su compromiso de mantener el control, la gobernanza y la transparencia dentro de los centros carcelarios del país, en observancia del orden jurídico nacional y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad".

Por su lado, la PNC informó que en el operativo participaron 500 agentes, entre guardias penitenciarios y miembros de unidades élite de la PNC, incluyendo la DEIC, DIPANDA, FEP y la División de Información Policial.

Ofrecen transparencia tras requisa en Fraijanes II

Asimismo, las autoridades giraron una convocatoria para una conferencia de prensa a las 10:00 horas de este domingo 12 de octubre de 2025, para ofrecer detalles del operativo.

Se espera que las autoridades den detalles de los hallazgos en el operativo y de los resultados de la actividad. En sus redes sociales, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ofreció transparencia para dar la información de los hallazgos en el penal.

Fotos: Ofrecen servicios de salud gratis en Parque de la Industria

Todos los servicios de salud son gratuitos en la tercera jornada de la salud, que se celebra en el Parque de la Industria en los siguientes días.

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes II | PNC de Guatemala

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes II / PNC de Guatemala

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes II | PNC de Guatemala

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes II / PNC de Guatemala

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes II | PNC de Guatemala

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes II / PNC de Guatemala

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes II | PNC de Guatemala

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes II / PNC de Guatemala

En Portada

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes IIt
Nacionales

Realizan requisa de prevención en cárcel de Fraijanes II

09:20 AM, Oct 12
Videos muestran el dramático momento en que helicóptero se desploma en Californiat
Internacionales

Videos muestran el dramático momento en que helicóptero se desploma en California

08:25 AM, Oct 12
Nicholas Hagen vuelve a ser foco de la presión de la aficiónt
Deportes

Nicholas Hagen vuelve a ser foco de la presión de la afición

09:06 AM, Oct 12
Encuentro de Convites 2025 llena de color y ritmo la zona 1t
Nacionales

Encuentro de Convites 2025 llena de color y ritmo la zona 1

09:03 AM, Oct 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesReal MadridLluviasEE.UU.Seguridad vialMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos