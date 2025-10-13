Vehículo cae a barranco en San Pedro Sacatepéquez; hay tres heridos

Tres personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este lunes, 13 de octubre, en el kilómetro 22 de la ruta que conduce hacia el municipio de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que, por causas no establecidas, el conductor de un automóvil perdió el control del volante y cayó a un barranco.
Los transeúntes se comunicaron de inmediato con la referida institución tras ver que al fondo de esta hondonada permanecía el carro y que había personas afectadas, por lo que se coordinó la presencia de unidades de emergencia.
Oscar Sánchez, vocero del cuerpo de socorro, indicó que los técnicos en urgencias médicas descendieron aproximadamente 200 metros y localizaron a tres hombres con golpes y posibles fracturas en diferentes regiones del cuerpo.
"Con cuerdas y camillas de rescate, luego de tres horas y media de labor, se rescataron a los afectados, quienes fueron trasladados hacia la emergencia del hospital Roosevelt", explicó.
Los pacientes fueron identificados como:
- Dani David Marroquín Ramírez, de 32 años.
- Diego Alejandro González Godínez, de 20.
- Byron Alejandro Monroy Soto, de 17.