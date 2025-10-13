 Caso TCQ: Tras absolución, agradece el trabajo de Rafael Curruchiche
Nacionales

Caso TCQ: Tras absolución, agradece el trabajo de Rafael Curruchiche

El abogado defensor de uno de los beneficiados con la absolución por el Caso TCQ, agradeció y felicitó al fiscal Rafael Curruchiche por el trabajo que hace en la FECI

Francisco García Gudiel, abogado defensor de uno de los beneficiados con la resolución se acercó al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche., Foto Omar Solís
Francisco García Gudiel, abogado defensor de uno de los beneficiados con la resolución se acercó al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche. / FOTO: Foto Omar Solís

Luego que el Tribunal de Mayor Riesgo B dictó una sentencia absolutoria a favor de cinco personas procesadas dentro del caso conocido como Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), Francisco García Gudiel, abogado defensor de uno de los beneficiados con la resolución se acercó al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, para agradecerle por su trabajo y expresarle su admiración por el trabajo que hace al frente de la Fiscalía.

"Licenciado Curruchiche nada personal, mi admiración y respeto siempre, gracias por el trabajo que esta haciendo", manifestó García Gudiel. 

Además instó al fiscal Curruchiche a continuar con la depuración de las instituciones, ya que por consecuencia de esos malos trabajos, se dan dichas consecuencias,  "Mi admiración y respeto, muchas gracias lic", finalizó García Gudiel.  

El tribunal señaló que la investigación presentada por el Ministerio Público no está sustentada como se debe y consideró que se montó "un show", donde más del 80% de los documentos presentados en la acusación son "inútiles".

En tanto que Curruchiche atribuyó al exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval y al exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez Gómez de realizar un trabajo nefasto. 

"Se burlaron de todo el sistema justicia de Guatemala, yo lo he podido advertir desde hace mucho tiempo, el daño que le hicieron a muchas personas", manifestó el fiscal. 

Curruchiche agregó que oficio van a iniciar una investigación en contra del juez Miguel Ángel Gálvez, en contra de los fiscales de la FECI, que en su momento hicieron la investigación. 

Absueltos 

El tribunal consideró que el ente investigador no pudo respaldar los señalamientos contra estas personas, a quienes se les atribuían cargos de lavado de dinero, asociación ilícita, fraude, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y cohecho pasivo, entre otros, por lo que resolvió absolverlos.

"El tribunal, al resolver por unanimidad, declara: absolver al acusado (nombre de los cinco implicados). Tomando en cuenta que se encuentran gozando de medidas sustitutivas, se revocan las mismas el día de hoy por la naturaleza del fallo y se ordena oficiar a donde corresponda, a efecto de que se tome nota de lo resuelto", expresó una de las juezas al darle lectura a la parte resolutiva.

Los beneficiados con este fallo son:

  • Douglas René Charchal, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
  • Gustavo Martínez Luna, exsecretario de la Presidencia.
  • Mario Ruano San José, exasistente de Charchal.
  • Julio Norberto Esquivel Orellana.
  • Lazaro Noé Reyes Matta.

Caso TCQ

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la FECI, con sus anteriores autoridades, investigaron el caso TCQ y señalaron que, de enero de 2012 hasta abril de 2025, se concertó un grupo criminal con roles definidos.

Sus operaciones se concentraron en obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato supuestamente irregular a favor de la entidad TCQ, destinado a ceder parte del terreno de la portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.

Según las pesquisas, la función de estas acciones era interferir en diversos actos dirigidos a la realización del proyecto y de esa forma beneficiarse al recibir millonarias sumas de dinero bajo concepto de sobornos.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital 

