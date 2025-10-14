 Sindicado en caso Diario Militar intenta agredir a periodistas
VIDEO. Sindicado en caso Diario Militar intenta agredir a periodistas

El abogado Toribio Acevedo Ramírez lanzó con fuerza un bastonazo tras salir de la audiencia en Tribunales.

Toribio Acevedo, señalado en el caso Diario Militar, agredió a los periodistas en la Torre de Tribunales el martes 14 de octubre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
Toribio Acevedo, señalado en el caso Diario Militar, agredió a los periodistas en la Torre de Tribunales el martes 14 de octubre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El abogado Toribio Acevedo Ramírez, quien enfrenta un proceso por delitos de lesa humanidad, intentó este martes agredir a varios periodistas durante una audiencia del proceso judicial por el caso 'Diario Militar', en el que está señalado.

El sindicado lanzó con fuerza un bastonazo que impactó en la cámara de un reportero gráfico que cubría el proceso judicial en su contra, al salir de una audiencia en la Torre de Tribunales, en el centro de Guatemala, según confirmaron varias fuentes y videos divulgados en redes sociales.

La agresión tuvo lugar mientras Acevedo Ramírez ingresaba a un elevador y los comunicadores tomaban imágenes a su salida del proceso judicial, en el que enfrenta a la justicia por delitos de lesa humanidad y desaparición forzada durante el conflicto armado interno en Guatemala.

Acevedo Ramírez, exagente de inteligencia del Estado, se encuentra imputado junto a Edgar Virginio de León Sigüenza, Malfred Orlando Pérez Lorenzo y Alix Leonel Barillas Soto, por los delitos de desaparición forzada, asesinato y delitos contra los deberes de humanidad.

Los sindicados están acusados de realizar operaciones clandestinas desde las estructuras del Estado Mayor Presidencial y la Dirección de Inteligencia de la desaparecida Policía Nacional de Guatemala, entre 1983 y 1985, durante una de las épocas más sangrientas del conflicto armado interno, que duró 36 años (1960-1996).

Reprograman audiencia

En la audiencia de este martes, una de las partes querellantes, compuesta por organizaciones sociales y familiares de las víctimas, manifestó ante el tribunal su intención de que los fiscales a cargo del caso sean removidos, ya que pretenden cerrar el caso.

Es por ello que la continuidad del proceso judicial fue reprogramada para enero de 2026, a la espera de que el Ministerio Público confirme si mantienen a los fiscales a cargo del caso o los remueve.

* Con información de la agencia de noticias EFE y Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

