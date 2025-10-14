Decreto 09-2025: MARN alerta sobre retroceso ambiental

El Ministerio de ambiente y Recursos Naturales expresó su rechazo al Decreto 09-2025, que reforma la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, aprobado por 83 diputados el pasado 30 de septiembre. En su opinión, esta normativa hace retroceder "gravemente" la normativa ambiental.
Por medio de un comunicado emitido este martes, 14 de octubre, la cartera indicó que la decisión del Congreso de la República de avalar la referida modificación limita al comercio la obligación de presentar Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental.
Sin embargo, deja fuera del cumplimiento de esa medida a la agricultura, la industria, los servicios, la construcción y toda la actividad e inversión pública.
En ese sentido, el MARN consideró que el Legislativo está "abriendo la puerta a la destrucción y la contaminación sin control y socavando directamente el derecho constitucional de los guatemaltecos a vivir en un ambiente sano".
Agregó que también se está incrementando la vulnerabilidad del país como resultado de la destrucción ambiental y ante el cambio climático. Al igual que institucionalizando la impunidad ambiental y socavando el principio de igualdad ante la ley.
"El MARN hace un llamado urgente al Pleno del Congreso de la República a aceptar dichas objeciones y a revertir esta reforma hoy, 14 de octubre, cuando discutirá las objeciones al Decreto 09-2025", se lee en el comunicado.
También se resalta que el enfoque debe ser evitar más daños al ambiente, sino de trabajar por recuperar la naturaleza para que las presentes y futuras generaciones puedan vivir con bienestar.
Acerca de las reformas
El Pleno del Congreso de la República aprobó a finales de septiembre el Decreto 9-2025, que exonera a iglesias e instituciones benéficas del estudio de impacto ambiental; desde ese momento, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales advirtió su preocupación ante dichas reformas que promueve la impunidad ambiental.
La cartera ha había manifestado que la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente promueve la impunidad ambiental, otorga privilegios a grupos sin ningún fundamento técnico, y promueve el incumplimiento de la legislación.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7