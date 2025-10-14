 Decreto 09-2025: MARN alerta sobre retroceso ambiental
Nacionales

MARN ve "grave retroceso" en normativa ambiental tras aprobación del Decreto 09-2025

El Ministerio de Ambiente expresó su rechazo tras la aprobación de las reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.

Compartir:
Ministra de Ambiente., Omar Solís
Ministra de Ambiente. / FOTO: Omar Solís

El Ministerio de ambiente y Recursos Naturales expresó su rechazo al Decreto 09-2025, que reforma la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, aprobado por 83 diputados el pasado 30 de septiembre. En su opinión, esta normativa hace retroceder "gravemente" la normativa ambiental.

Por medio de un comunicado emitido este martes, 14 de octubre, la cartera indicó que la decisión del Congreso de la República de avalar la referida modificación limita al comercio la obligación de presentar Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental.

Sin embargo, deja fuera del cumplimiento de esa medida a la agricultura, la industria, los servicios, la construcción y toda la actividad e inversión pública.

En ese sentido, el MARN consideró que el Legislativo está "abriendo la puerta a la destrucción y la contaminación sin control y socavando directamente el derecho constitucional de los guatemaltecos a vivir en un ambiente sano".

Agregó que también se está incrementando la vulnerabilidad del país como resultado de la destrucción ambiental y ante el cambio climático. Al igual que institucionalizando la impunidad ambiental y socavando el principio de igualdad ante la ley.

"El MARN hace un llamado urgente al Pleno del Congreso de la República a aceptar dichas objeciones y a revertir esta reforma hoy, 14 de octubre, cuando discutirá las objeciones al Decreto 09-2025", se lee en el comunicado.

También se resalta que el enfoque debe ser evitar más daños al ambiente, sino de trabajar por recuperar la naturaleza para que las presentes y futuras generaciones puedan vivir con bienestar.

Acerca de las reformas

El Pleno del Congreso de la República aprobó a finales de septiembre el Decreto 9-2025, que exonera a iglesias e instituciones benéficas del estudio de impacto ambiental; desde ese momento, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales advirtió su preocupación ante dichas reformas que promueve la impunidad ambiental.

La cartera ha había manifestado que la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente   promueve la impunidad ambiental, otorga privilegios a grupos sin ningún fundamento técnico, y promueve el incumplimiento de la legislación.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

MP gestiona órdenes de captura por evasión para prófugos de Fraijanes IIt
Nacionales

MP gestiona órdenes de captura por evasión para prófugos de Fraijanes II

08:20 AM, Oct 14
Luis Fernando Tena respalda a Nicholas Hagen t
Deportes

Luis Fernando Tena respalda a Nicholas Hagen

08:25 AM, Oct 14
Lluvias persistirán durante la presente semanat
Nacionales

Lluvias persistirán durante la presente semana

07:40 AM, Oct 14
Padre de Greeicy Rendón es detenido por presunto secuestro y torturat
Farándula

Padre de Greeicy Rendón es detenido por presunto secuestro y tortura

07:47 AM, Oct 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026#liganacionalEstados UnidosLluviasSeguridad vialredes socialesFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos