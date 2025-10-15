 Detenida: Pareja del líder pandillero 'El Smiley'
Nacionales

Capturan a pareja del líder pandillero "el Smiley"

Norma Pérez fue sorprendida cuando trasladaba droga.

Norma Pérez fue sorprendida cuando trasladaba droga. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad informaron que en las últimas horas fue capturada Norma Shivresca Pérez Cándido, de 28 años, alias "La Gorda", pareja sentimental del líder pandillero del Barrio 18, Áxel Danilo Ramírez Espinoza, alias "El Smiley".

De acuerdo con el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), la sindicada fue ubicada en un sector de la colonia La Florida, en la zona 19 de la Ciudad de Guatemala, en el marco de un operativo en el que también fue detenido a Carlos Alfonso Azurdia Escobar, de 23 años, también integrantes de la referida pandilla.

Las acciones estuvieron a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), que trabajó con el apoyo del Grupo Especial Contra las Extorsiones (GECE), la Subdirección General de Análisis e Investigación Antinarcótica (SGAIA) y fiscales.

Según la información compartida, durante el allanamiento fueron localizadas 40 bolsas plásticas con marihuana y un blíster de 15 capsulas de cocaína.

La mujer tiene tres ingresos a la cárcel por extorsión. La primera fue el 20 de noviembre, la segunda corresponde al 5 de octubre del año 2023, y la tercera ocasión fue el 23 de mayo de 2024.

"Esta mujer se dedica al cobro de extorsiones a negocios y transportistas de Mixco y otras zonas de la capital, así como de la venta y distribución de droga", explicó la PNC.

Detención del hermano de alias "el Smiley",

En mayo de 2024, la PNC reportó la captura de un presunto extorsionista en un sector del municipio de Mixco, Guatemala. Se trataba de un hombre de 41 años, conocido con los alias "El Burro", "Gordo" y/o "Pelón", a quien catalogó como un peligroso pandillero del Barrio 18.

De acuerdo con la institución, el individuo fue ubicado durante un operativo que desarrolló el personal de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) en la entrada a la colonia Primero de Julio, zona 5 de la referida localidad.

Edwin Monroy, portavoz de la entidad de seguridad, explicó que el sindicado tenía una orden de aprehensión vigente por cargos de extorsión y era requerido por un juzgado de Guatemala.

"Este sujeto presuntamente es coordinador e integrante de una clica de la mara 18 y hermano de Axel Danilo Ramírez Espinoza, alias "El Smiley", quien ya guarda prisión por varios delitos", agregó.

