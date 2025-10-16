Cierre temporal en Muxbal por labores tras derrumbe

Serias complicaciones para transitar se mantienen este jueves 16 de octubre en el área de Muxbal, en Santa Catarina Pinula, Guatemala, debido a un derrumbe que se generó en horas de la mañana en el kilómetro 8.5 y cubrió parcialmente este tramo.
Ivania Rivera, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad, explicó que se trasladó maquinaria y personal para llevar a cabo la limpieza del material que cubre dos de los carriles con dirección hacia el paso a desnivel de Puerta Parada.
Aunque inicialmente se mantuvo habilitado el paso por el único carril disponible, con rumbo a la capital, horas después se optó por restringirlo por completo para completar el proceso de retiro de material y otras labores.
"Se mantiene un cierre total debido a que se llevan a cabo trabajos de limpieza y prevención por el material que cubre dos carriles en esta carretera. Además, se estará realizando derrumbe controlado, pues otra parte la tierra está a punto de colapsar. Se busca evitar que personas que transitan estén en riesgo", añadió.
Hasta el momento, no se ha informado sobre la posible hora en la que se tendrían completadas las labores. En ese contexto, se hizo un llamado a los usuarios a tomar rutas alternas y planificar sus viajes para evitar mayores inconvenientes.